Will Guthrie en concert à Radio-France

Will Guthrie a fait son premier apprentissage en Australie où il a très vite initié une série de concerts hebdomadaires : the Make it up Club. Depuis une dizaine d'années, il est actif dans la région de Nantes.

Will Guthrie joue dans plusieurs groupes de musique expérimentale. On l'a entendu dans cette émission autrefois dans le trio The Ames Room avec Clayton Thomas et Jean-Luc Guionnet, puis dans le quintet Thymolphtalein avec trois musiciens australiens : Anthony Pateras, Clayton Thomas et Natasha Anderson, et Jérôme Noetinger.

C'est seul devant son set de batterie - une batterie augmentée, un dispositif qui lui appartient en propre, et qui associe beaucoup de petites percussions au set de batterie traditionnel - que Will Guthrie s'est présenté le 10 octobre dernier au public de notre studio. La musique qu'il a composée dans l'instant, une seule improvisation de trente minutes, a révélé un sens sûr de la gestion du temps et de l'organisation des sons.

Cette composition instantanée dessine un parcours, un voyage dans les timbres de percussions mûrement choisis, sélectionnés. Le dispositif de batterie est pour chaque percusionniste un peu comme une signature !

La musique évolue d'un climat sonore très épuré à une polyphonie, une polyrythmie foisonnantes.

Le public de notre studio a été sensible à ce voyage déployé par Will Guthrie.

On a tous senti à quel point le musicien était rompu à ce type d'exploration.

Deux albums solo nous le prouvent :

- "Sticks, stones and breakingbones" sur le label Antboy de Will Guthrie

- "Sacrée Obsession" sur le label **Ideal Recordings

**