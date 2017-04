Thomas Lehn, Roger Turner et Xavier Charles en concert à Radio France

Prochain enregistrement public "A l'improviste" Lundi 15 mai à 19h au studio 106 de Radio France Concert unique, avec le duo : Françoise Kubler (voix) et Eve Risser (piano préparé) Réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

Emission du jour :

Thomas Lehn (synthétiseur analogique), Roger Turner (batterie, percussions) et Xavier Charles (clarinette) en trio

Concert enregistré en public à Radio France le 13 mars 2017 au studio 106

C'est un petit festival du nord de la France 340 minutes secondes qui a eu l'idée de la rencontre entre ces trois musiciens.

Le trio est la fusion de deux duos complices : l'un associant Thomas Lehn à Xavier Charles, l'autre Thomas Lehn et Roger Turner. Il y a une forme d'évidence à cette rencontre. Ces trois musiciens déploient sur scène la même énergie. Ils ont une approche instinctive du monde sonore, et cet instinct est nourri par une grande expérience de la pratique de l'improvisation.

Quand on allume un feu de cheminée, il faut sans cesse entretenir la flamme. C'est exactement cette excitation de flamme qui a préoccupé les trois improvisateurs de cette session A l'Improviste du 13 mars.

La flamme, ce n'est rien d'autre que l'invention du moment, ce pour quoi des trois musiciens jouent ensemble.

La matière développée par le trio déjoue nos habitudes d'écoute : il y a dans cette musique un jeu évident sur la fusion des sources sonores, surtout perceptible si l'on écoute cette improvisation sans voir les musiciens en train d'agir sur scène.

Ce qui guide le jeu des improvisateurs c'est évidemment l'écoute, mais le choix des "outils" est également important, en l'occurence ici :

- la grande palette de jeu du synthétiseur analogique de Thomas Lehn (la modulation en anneaux ...pour ceux à qui cette notion parle)

- le jeu tout aussi ouvert de Xavier Charles qui joue sur les possibilités d'amplification du microphone

- le jeu sur les timbres du batteur percussionniste Roger Turner, malgré la simplicité de son dispositif

Xavier Charles dans A l'Improviste ...

Le clarinettiste a joué plusieurs fois dans cette émission : duo avec Jacques Di Donato, trios et quartets divers Dans les Arbres, Atmosphérique, The Context of pleasure...

, © Radio France / Soizic Noël

Roger Turner est un musicien qui a frotté ses percussions à des expressions diverses : le rock, la chanson et l'improvisation. On l'a vu au fil des années entretenir des relations au long cours avec d'autres figures de la scène improvisée anglaise telles que le vocaliste Phil Minton et le guitariste John Russell.

Dans toutes les circonstances, son invention permanente est saisissante, sa vitesse de réactivité dans le jeu, le tout déployé sur un dispositif presque rudimentaire...

, © Radio France / Soizic Noël

Thomas Lehn, musicien de Cologne aujourd'hui installé à Vienne en Autriche, est venu à la radio avec sa machine préférée : un synthétiseur analogique EMS sur lequel il improvise avec la même agilité, le même engagement physique que ses deux partenaires ...

, © Radio France / Soizic Noël

Musiques additionnelles :

Extrait du CD "12 clarinets in a Fridge" de Xavier Charles (clarinettes) Label Unsounds