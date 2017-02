Santiago Quintans et Matthieu Donarier en concert "A l'improviste" à Radio France

Santiago Quintans (guitare) et Matthieu Donarier (saxophone, clarinette)

Concert enregistré en public le 9 janvier 2017 à Radio France

Santiago Quintans et Mathieu Donarier font route ensemble depuis des années, en duo et dans plusieurs constellations. Pour le public de nos sessions "A l'Improviste", ils sont venus improviser une musique qui se joue des étiquettes et des tiroirs. Elle est libre et ne s'interdit rien, ni la mélodie, ni les jeux de contrepoint, de polyrythmies, ni le jeu sur la texture ou les microtonalités. Ils se connaissent au point de respirer ensemble, de sculpter l'espace du son ensemble.

Les gestes qu'ils déploient ici sont la traduction de leur bonne entente et de leurs sens commun de la forme, d'une préoccupation de composition instantanée, du modelage du son...

La musique de Fog Dog a évolué au fil du temps de l'écriture à l'improvisation

En amont de ce concert à la radio, ils ont enregistré un album, le premier du duo Fog Dog.

Il sortira en septembre sur le label portugais Clean Feed.

En attendant, les deux musiciens auront l'occasion de se retrouver au sein du quintet initié par Santiago Quintans : le Tip Trick Extended.

Dans la ville du Mans, leur espace de vie actuel, il y a des lieux où il est possible d'essayer, d'explorer des musiques de traverse, celles qui les intéressent tant !

, © Radio France / Soizic Noël

Si Santiago Quintans s'invite dans A l'Improviste, c'est qu'il appartient à cet univers de musiciens inclassables qui naviguent sur plusieurs courants et n'ont pas peur des lisières. Il enseigne au CNSMD de Paris, la guitare électrique, l'improvisation et le répertoire dans le Département Jazz et Musique improvisée. Le jazz est son univers d'origine mais sa curiosité l'emmène depuis toujours vers des musiques chercheuses. La musique contemporaine et les musiques expérimentales lui sont tout aussi familières.

Le solo qu'il développe à la guitare et à l'électronique, et qu'il a baptisé ARK est un bon exemple de cette ouverture de champ.

Musique additionnelle :

ARK, solo de Santiago Quintans, guitare électrique et électroniques

Enregistrement inédit