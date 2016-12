Hommage à Dominique Répécaud et Pauline Oliveros par C Roy, P Contet, J Léandre et JS Mariage

Christophe Roy évoquera l'ouverture d'esprit de celui qui a été l'âme du Centre Culturel André Malraux à Vandoeuvre les Nancy et du festival Musique Action : Dominique Répécaud. Pour lui rendre hommage également, le guitariste Jean-Sébastien Mariage sera notre invité autour de cette table ronde.

En solo, en quatuor, avec l'ensemble Aleph, et plus récemment avec Nomos, Christophe Roy a été invité très régulièrement à Vandoeuvre les Nancy pour y jouer la musique de compositeurs tels que Xenakis et Kagel.

Comme tous les musiciens invités au CCAM, Christophe Roy a toujours été fasciné par la diversité des musiques qui se faisaient entendre sur cette scène nationale. Il salue aujourd'hui la personnalité exceptionnelle de son directeur artistique, Dominique Répécaud, la confiance qu'il savait accorder aux musiciens, sa fidélité, en même temps que son extrême curiosité.

Joëlle Léandre a été elle aussi une invitée régulière de Musique Action, un festival qui justement incarne tout ce que la musicienne défend : l'absence de hiérarchie et de cloisons entre les genres musicaux, la libre confrontation des styles et des esthétiques.

Avec Joëlle Léandre, nous évoquerons aussi la pionnière des musiques expérimentales Pauline Oliveros avec qui la contrebassiste a eu l'occasion plusieurs fois d'improviser. L'accordéoniste Pauline Oliveros a exploré les richesses de l'électronique, à la fois pour développer son langage de compositrice et pour faire évoluer les modes de jeu de l'accordéon. Ses études sur la perception l'ont conduite à créer dans son pays le Deep Listening Institute.

Parmi ses "disciples" en France, l'accordéoniste Pascal Contet, qui apportera aussi sa contribution à cette émission.

Programmation musicale : Dominique Répécaud, guitare électrique, objets…

Vaudou par Lionel Marchetti et 60 Etages avec Dominique Répécaud, Ernest Mollo, Bruno Fleurence, Hélène Corre / Vinyle label 33 Revpermi (2016)

T'es pas drone par Massif de Fleurs / duo Dominique Répécaud - Frédéric Le Junter - label Vandoeuvre (illustration du CD ci-dessous)

Nordwesten - La Rose des Vents de Mauricio Kagel / Ensemble Aleph - label Evidence

Arrêts fréquents / album de l’ Ensemble Aleph / enregistré au CCAM de Vandoeuvre autour de l’Opus 11 de Webern

et Miniatures de Pierre Strauch et Aurel Stroe

Extrait de "68 créations de 3 à 30 secondes" CD album Paru le 2 février 1998

ARK4 avec Dominique Répécaud, Benat Achiary (voix), Didier Lasserre (batterie) / L’Autre Canal à Nancy, mai 2016 (live, inédit)

Pauline Oliveros, accordéon numérique

Solo extrait du CD The Roots of the moment - label Hatology

Improvisation à deux accordéons avec Pascal Contet (inédit)

Quartet Pauline Oliveros, Joëlle Léandre, Philipe Gelb, Dana Reason – label 482 Music