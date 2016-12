Portrait de la pianiste et improvisatrice Christine Wodrascka

**Prochain concert public "A l'improviste" au studio 106 de Radio-France

Le lundi 10 octobre 2016 à 19h :

**SOLO : Will Guthrie (batterie)

**&

« The Sommes Ensemble » : avec Will Guthrie (batterie),** Julien Desprez (guitare)** Pierre-Antoine Badaroux (sax)** et Maxime Petit (basse)

****// Attention : Merci de réserver impérativement vos places sur le site des émissions publiques de France Musique.

Entrée à partir de 18h30 dans le Hall Seine de Radio France //

Portrait de Christine Wodrascka, par Anne Montaron.

Qu'y a-t-il de paradoxal chez Christine Wodrascka ?

D'un côte une nature timide, très timide même, peu encline à se mettre en avant, à solliciter, à provoquer des rencontres, et pourtant elle est active sur la scène improvisée depuis une trentaine d'années.

De l'autre un piano puissant, tellurique, qui a parfois la fureur des éléments. Ce piano, Christine Wodrascka le prépare parfois, pour l'amener ailleurs et regénérer l'écoute qu'elle a de son propre instrument.

Ce piano, elle aime le malaxer seule, mais aussi à deux pianistes, voire davantage, car les jeux de double, de miroir, la fascinent. Et comme Christine Wodrascka est un être paradoxal, elle cultive aussi le jeu en grand collectif au sein de deux orchestres ; le FIL (Fabrique d'Improvisation Libre) et l'orchestre FM.

Du solo à l'orchestre, Christine Wodrascka reste la même.

Elle va son chemin, pétrie de doutes, et en même temps avec une folle conviction.

Dans ce portrait, Christine Wodrascka nous dit son attirance pour l'univers de compositeurs tels queTerry Riley, Steve Lacy, Conlon Nancarrow et le clavecin de György Ligeti. Elle nous dit les espaces de liberté que ces muqiues ont ouverts à ses yeux. Elle nous livre des clefs sur sa pratique de l'improvisation et sa relation au piano, son corps à corps avec l'instrument, ses collaborations anciennes et récentes, son goût pour la composition, à l'intérieur même de l'improvisation...

Les musiques de ce portrait :

Lacika furete / solo extrait du CD Linéaire, label Freddy Morezon, en collaboration avec A l'Improviste

IN C de Terry Riley / Orchestre dirigé par par Terry Riley Ref COLUMBIA

Steve Lacy, Itinerary / par l'orchestre Lacy + 16, label hat Art

Etudes n°6 de Conlon Nancarrow / par Imri Talgam, piano, label Solstice

Leste série d'horloges, solo extrait du CD Linéaire, label Freddy Morezon, en collaboration avec A l'Improviste

Continuum de G. Ligeti / Elisabeth Chojnacka, clavecin, label WERGO

Réveil, duo de Ch. Wodrascka avec Jérôme Lacoste, percussion (inédit)

Trio C'Te l avec Hélène Labarrière et Véronique Magdelenat, émission A l'Improviste 2008

Quartet KWAC avec Jean-Luc Cappozzo, Géraldine Keller, et Sophie Agnel, émission A l'Improviste 2011

Noix, extrait du CD Cuerdas cinq cent trente-cinq, duo de pianos avec Sophie Agnel, label Emouvance

Screen, extrait du CD Stone, Brick, Glass, Wood, Wire de Fred Frith par l'International Occasional Ensemble, label I dischi di Angelica

Trio Fred Frith, Jean-Yves Evrard et Christine Wodrascka (live, inédit)

Trio 2ème étage : Jean-Luc Cappozzo, Gerry Hemingway et Christine Wodrascka / extrait du CD Grey Matter, label NoBusiness

Tribute to Parmeggiani / par le duo Christine Wodrascka et Thomas Romain, électronique (inédit)

En préparation :

⇒ un CD intitulé "Erythro ",en duo avec Jérôme Lacoste, percussions

Label Creative Source

⇒ un Vinyle en duo avec Thomas Romain, électronique

Label High Ends

**► Le site de Christine Wodrascka**

► La vidéo du concert enregistré au studio 106 de Radio France le 12 novembre 2012 avec Christine Wodraska, pour l'émission A l'improviste d'Anne Montaron sur France Musique :