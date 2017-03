Marc Ducret en concert à Radio-France pour A l'improviste

Prochain enregistrement public "A l'improviste" Lundi 13 mars à 19h au studio 106 de Radio France : Solo : Frédéric Le Junter (chansons et « homemade » instruments) Trio : Thomas Lehn (synthétiseur analogique), Roger Turner (batterie) et Xavier Charles (clarinette) Réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

*Emission du jour en direct du studio 143 de Radio-France : Solo Marc Ducret, guitares

Concert enregistré en public le 30 janvier 2017 à Radio France

La vidéo du concert :

Le solo est une mise à nu ! Marc Ducret répond à ce défi par un tissage subtile entre improvisation et écriture, mais une écriture intériorisée au point de prendre les apparences de l’impromptu.

C’est un disque qui m’a donné envie d’inviter Marc Ducret dans A l’Improviste : le quatrième volume de la série Tower paru sur le label Ayler Records. La richesse de cet album solo, joué à la seule guitare acoustique, m’a semblée précieuse et unique : intense fragilité, mêlée à un sens sûr du développement des idées musicales.

Lors de son solo à la radio, devant un public venu très nombreux, Marc Ducret une fois encore s’est exposé à la mise à nu du solo, beaucoup plus périlleuse pour lui quand il est sur scène qu’au disque. Car Marc Ducret nous parle ce soir du trac irrépressible qui le traverse lorsqu’il doit jouer seul sur scène.

Marc Ducret est un bosseur ! Il a mis en place chez lui et pour lui seul un nouveau programme solo qu’il tarde à expérimenter sur scène pour la même raison, celle du vertige qui le saisit quand il est seul sur scène !

© Soizic Noël

Ecoutons-le aujourd’hui dans deux improvisations au souffle long.

La première est un long prélude, dans lequel le guitariste est en terrain connu. C’est une mise en confiance, une relation d’intimité entre le musicien et son instrument grâce à laquelle il osera s’aventurer plus loin.

Dans la deuxième improvisation, Marc Ducret s’expose à quelque chose de neuf ou presque : il joue le jeu de cette émission et expérimente. Il se déplace sur la scène de notre studio et vient s’asseoir derrière une guitare sur table environnée d’accessoires. Là, il laisse surgir d’autres textures sonores. De ces matières « neuves » surgissent des lambeaux d’un texte de Dans le Labyrinthe de Robbe- Grillet.

Le pouls de la langue et le pouls de la musique ne forment plus qu’un. Marc Ducret on le sait est un lecteur passionné. La littérature le nourrit et nourrit sa musique. Il s’est aperçu que les mots le menaient vers une autre manière de phraser la musique, et qu’un sens nouveau surgissait dans les sons, lorsque les mots étaient là…