Lori Freedman et Vincent Royer en concert "A l'improviste" à Radio France

Prochain enregistrement public "A l'improviste" Lundi 13 mars à 19h au studio 106 de Radio France : Solo : Frédéric Le Junter (chansons et « homemade » instruments) Trio : Thomas Lehn (claviers), Roger Turner (batterie) et Xavier Charles (clarinette) Réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

Lori Freedman, clarinette et Vincent Royer, alto

Concert enregistré en public le 30 janvier 2017 à Radio France

La vidéo du concert :

Leur duo s'appelle le duo Toulouse, au mépris de toute logique semble-t-il ! C'est à Toulouse, au théâtre Garonne, qu'ils ont donné leur premier concert, un concert qui leur ressemblait et dans lequel ils ont improvisé et joué aussi des partitions qui leur sont chères : les Variations de John Cage, une pièce de Stockhausen et la musique d'un compositeur italien, Paolo Perezzani. Leur tournée les a ensuite menés à Liège puis à Cologne. A chaque fois, ils ont savouré le moment du lâcher prise, où ils laissaient de côté la précision et les contraintes de la partition pour improviser. Leur concert à la radio a été le bouquet final de la tournée. Là, plus de partitions, plus de contraintes. Parler de saut dans l'inconnu n'a pas vraiment de sens, car quand on a joué trois concerts ensemble, on se connaît déjà bien. Quoiqu'il en soit, Lori Freedman et Vincent Royer ont sauté à pieds joints dans le vide, les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes.

Dans cette émission dans le passé, nous avions eu plusieurs occasions d'écouter Lori Freedman improviser, d'abord au sein du Queen Mab Trio, puis en duo avec la percussionniste Françoise Rivalland. Son engagement dans la musique et sa grande sensibilité apportent à ses improvisations quelque chose d'incandescent qui saisit à chaque fois ! Vincent Royer n'est pas un inconnu dans cette émission. Il a improvisé autrefois à Radio France avec ses comparses du Quartet BRAC : un authentique quatuor à cordes d'improvisateurs.

La rencontre de Lori Freedman et Vincent Royer allait de soi : même engagement, même passion pour le son, pour le compagnonnage avec les compositeurs. Même passion aussi pour la transmission. Tous les deux enseignent l'improvisation. Cette façon de faire de la musique s'est glissée très vite dans leur parcours. C'est une nourriture, une exploration des richesses du son qui leur permet de s'investir différemment dans les musiques qu'ils interprètent, de les jouer finalement comme s'ils les improvisaient ! Le concert du duo nous montre que les deux musiciens savent repousser loin les limites de leurs instruments. Ils arrivent même à nous les faire oublier ces limites. D'ailleurs, Lori Freedman l'a dit ce soir-là : "le mot limite est bizarre pour des improvisateurs !"

Facebook du duo Toulouse

Annonces :



Vincent Royer, compositeur, sera donné en concert le 04 mars à Bonn

Création de sa pièce pour piano "Es traümt" par Susanne Kessel

Workshop improvisation-composition avec Joëlle Léandre

du 20 au 24 mars 2017 - Studio Akuarium au Pré Saint Gervais

Renseignements : edgvarese@gmail.com