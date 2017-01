Emission en direct, avec Guillaume Roy et Corinne Frimas

"Les Cachalots" théâtre musical improvisé

Sur scène, quatre musiciens et quatre comédiens. Ensemble, ils construisent des histoires dans le moment : c’est du théâtre musical improvisé. Et comme leurs histoires sont « à dormir debout », le spectacle s’appelle les Cachalots

Par la Compagnie Dire et Ouïr

Avec

Corine Frimas, texte - Guillaume Roy, alto - Leïla Martial, chant - François Merville, batterie - Mathieu Montanier, texte - Lisa Pajon, texte - Hédi Tillette de Clermont Tonnerre, texte et Pierre Tereygeole, guitare

Enregistré le 8 décembre 2016 au Centre Ken Saro-Wiwa / Paris 20ème

Le Centre d’animation Ken Saro-Wiwa n’en revenait pas le 8 décembre dernier ! La petite salle du 20ème arrondissement parisien s’est vu envahir par une bande de cachalots bipèdes très loquaces, qui avaient pris le pari de communiquer par ondes dans le moment, comme les cachalots, et donc sans plan préétabli. Autre ressemblance avec le cachalot : leur goût pour la vie en bande. L’idée de l’octuor n’est pas venue immédiatement. Au départ, il y a avait deux cachalots : la comédienne Corinne Frimas et l’altiste Guillaume Roy. Ensemble, ils ont développé pendant quelques années un langage de musiques et de mots, ex nihilo, toujours totalement improvisé. Puis ils ont eu l’idée d’élargir le projet en formant une bande. Les Cachalots est né d’un pari : porter à l’improvisation le même soin que lors d’un travail d’écriture. Arriver à une telle continuité, une telle composition du propos que l’on ne sache plus si c’est écrit ou improvisé. Les musiciens du quartet sont rompus à l’improvisation. Ils vont chercher la musique à l’intérieur d’eux-mêmes. Les acteurs eux aussi vont chercher en eux : leur musique à eux, c’est leur présence, leurs mots, leur imaginaire. L’écoute les guide. Jeux de rebonds, d’opposition… Le fil est tendu, les histoires s’improvisent, déferlent. Des duos, trios, quartets... des septets se forment, jusqu’à l’octet, et le public rit beaucoup !

La compagnie Dire et Ouïr crée en 2013 à l'initiative de Corinne Frimas et Guillaume Roy a pour objectif de développer les rencontres et promouvoir la relation entre les différents arts de la scène, théâtre, musique, vidéo, danse, cirque, plus particulièrement par le travail de l'improvisation, mais aussi favoriser la création par la diffusion et l'édition artistique grâce à tous les moyens audio-visuels et scéniques, en France et à l'étranger; promouvoir le travail de la compagnie par l'enseignement théâtral et musical.