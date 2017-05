Le violoncelliste Gaspar Claus en concert à Radio France pour A l'improviste

Prochain enregistrement public "A l'improviste"

Lundi 12 juin à 19h au studio 106 de Radio France

Duo : Xavier Garcia (sampler, traitement laptop) et Lionel Marchetti (magnétophone REVOX à bande magnétique, manipulée en direct)

Et

Le Clinamen Trio :

Avec Louis-Michel Marion (contrebasse), Jacques Di Donato (clarinette) et Philippe Berger (violon alto)

Entrée libre, mais réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

Concert solo du violoncelliste Gaspar Claus, enregistré en public le 10 avril 2017 au studio 106 de Radio France

Gaspar Claus n'est pas tout à fait un nouveau venu dans cette émission A l'Improviste.

Au début de cette saison, j'avais eu l'occasion déjà d'évoquer son solo dans l'une des églises de Luz Saint Sauveur, à la faveur de la 27ème édition du festival Jazz à Luz sur laquelle notre émission avait mis un coup de projecteur.

A l'Improviste fait les choses en grand cette fois-ci en se consacrant à ce concert en solo. Gaspar Claus est un musicien généreux, un doux rêveur aussi !

, © Christian Taillemite

Il faut être rêveur et idéaliste d'ailleurs pour mettre sur pied un festival au nom improbable "Le Festival permanent".*

Gaspar Claus* est né sous une bonne étoile dans une famille de musiciens. Son père n'est pas un inconnu ; il s'agit de Pedro Soler. Inutile de présenter cette grande figure de la musique flamenca... Celles et ceux d'entre vous qui ont entendu jouer ensemble le père et le fils ont sans doute été sensibles à ce qui relie ces deux êtres. Au delà de la musique, une respiration commune, une façon d'être au monde aussi !

Avant d'entrer dans le solo de Gaspar Claus, nous jetons une oreille vers l'album Al Viento réalisé en duo avec Pedro Soler (label Infiné).

Gaspar Claus a choisi depuis quelques années les chemins de traverse. Ces chemins le font osciller entre improvisation et écriture, musique contemporaine, pop et musique expérimentale. Ce que Gaspar Claus aime par dessus tout c'est sans doute partager sur scène des moments de musique, avec son père mais aussi avec tous ceux qui comme lui ont cet esprit d'ouverture, qu'ils soient musiciens, plasticiens ou poètes.

Le solo peut donc apparaître comme quelque chose de contraignant pour ce musicien adepte du compagnonnage.

En réalité, Gaspar Claus s'offre en solo avec parcimonie, surtout il a cherché à donner du corps à ce solo en ajoutant à son violoncelle quelques appendices qui l'emmènent à un moment du côté de l'électricité.

Nous sommes dans notre studio à la radio.

Gaspar Claus entre dans une forme d'hypnose pendant 30 minutes environ, puis un tsunami sonore est censé nous envahir !

Musiques additionnelles :

CD Al Viento / Pedro Soler et Gaspar Claus

Label Infiné

Improvisation de Catherine Jauniaux, voix et Gaspar Claus, violoncelle

Enregistré lors du Magazine du Thoronet le 17 août 2012 / France Musique

Un immense merci au photographe Christian Taillemite, de Citizen Jazz, pour les photos du concert.