Le trio Soizic Lebrat, Annette Giesriegl et Elisabeth Harnik à Radio France

Soizic Lebrat n’est pas une inconnue dans cette émission. Il y a quelques années, nous avions eu la possibilité de saisir sur le vif son Bleu solo à Besançon (festival Jazz et Musique improvisée en Franche Comté). Un peu plus tard, elle était venue jouer à radio France avec la pianiste Geneviève Foccroulle et Heddy Boubaker, électroniques, un trio complétement inédit, comme celui qui va nous accompagner ce soir.

Il faut croire que la Nantaise Soizic Lebrat cultive le charme des premières rencontres…

Elle nous dit ce soir comment elle a eu l’idée de ce trio nouveau.