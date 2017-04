Le trio En Corps (Eve Risser, Benjamin Duboc et Edward Perraud) à l'Atelier du Plateau

Trio En corps : Avec Eve Risser (piano) Benjamin Duboc (contrebasse) et Edward Perraud (batterie) Concert enregistré à l’Atelier du Plateau à Paris le 15 mars 2017, dans le cadre de la 3ème édition de « Autour d’un Quart »

L’Atelier du Plateau a ouvert en mars dernier la troisième édition de son festival autour du piano "Autour d’un Quart" ( en allusion à "Round Midnight"), aussi baptisé « Festival pour piano aventureux » !

Les six soirées de cette édition ont permis d’écouter soir après soir - dans des compagnonnages très variés - la pianiste Lucrèce Sassella, puis le pianiste-chanteur John Greaves, les pianistes Roberto Negro, Stephan Oliva et Sandrine Legrand, sans oublier Eve Risser et le Trio En Corps, trio qui va occuper nos oreilles ce soir.

Ce que recherche Mathieu Malgrange, le directeur de la programmation du festival, c’est « d’aller au-delà des genres et d’inventer de nouveaux répertoires pour un piano décomplexé et excentrique ».

Nous sommes le 15 mars 2017.

Au centre du Plateau, trois complices depuis cinq ans maintenant, Eve Risser, pianiste à l’activité débordante, su solo et à l’orchestre (White Desert Orchestra), Benjamin Duboc, contrebassiste engagé dans l’aventure du Bridge avec les musiciens de Chicago, et Edward Perraud, batteur-percussionniste hyperactif, à la croisée des styles et des esthétiques.

La musique qu’ils proposent lors de ce concert semble ne jamais vouloir s’interrompre. En Corps malaxe les sons pendant une bonne heure, se joue du temps, joue avec notre écoute, s’obstine, s’étire…

Les partenaire de ce trio dansent ensemble à l’intérieur d’un flux musical improvisé de la première à la dernière note, mais qui obéit à des codes et à un scénario qui sont ceux de ce groupe-là.

Ils ont enregistré leur premier disque en 2012 sur le label Dark Tree, et viennent d’en graver un deuxième sur le même label : « Generation ».

On retrouve sur ce deuxième album le caractère obsessionnel de leur musique.

Les trois musiciens tournent volontiers autour de quelques idées simples, qu’ils malaxent à l’envi et exposent à chaque fois dans des éclairages différents. La musique de En Corps a de la suite dans les idées !

Un entretien avec les musicien du trio accompagne cette captation, ainsi que le témoignage de Mathieu Malgrange, directeur artistique de l’Atelier du Plateau qui nous décrit son lieu transdisciplinaire, labellisé Centre Dramatique National de Quartier, comme le plus grand openspace de la scène musicale parisienne ! Pour m’en rendre compte, j’ai gravi avec lui les marches de l’escalier pentu qui relie la scène à la régie lumière…

Un immense merci au photographe Christian Taillemite, de CITIZEN JAZZ pour les photos du concert du trio En Corps à l'Atelier du Plateau

Musique en plus :

Album solo de Eve Risser

« Des pas sur la neige »

Label Clean Feed

Le CD du trio En Corps / Génération

LABEL DARK TREE (2017)

*A NOTER EGALEMENT

*

le CD Fenêtre ovale, deuxième volet de Karl Naegelen

interprété par Joris Rühl, Amaryllis Billet, Eve Risser et Toma Gouband

Enregistré en partie dans le cadre de l'émission "Alla Breve" d'Anne Montaron en juin 2015

LABEL UMLAUT