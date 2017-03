Le trio « DysOrchestre » Beasty, Béatrice Sauvageot et Michelle Agnes, en concert à Radio France

Le trio « DysOrchestre » : avec Beasty (beatbox), Béatrice Sauvageot (voix et texte) et Michelle Agnes (piano préparé) Concert enregistré en public le 13 février 2017 au studio 106 de Radio France

**Prochain enregistrement public "A l'improviste" Lundi 10 avril à 19h au studio 106 de Radio France Solo **Gaspar Claus (violoncelle)et le Milesdavisquintet :Avec Valentin Ceccaldi (violoncelle), Xavier Camarasa (piano préparé) et Sylvain Darrifourcq (percussions) Réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

Le Dysorchestre, c'est un trio pas tout à fait comme les autres, d'abord parce qu'il réunit deux musiciens qui naviguent dans des courants de musique, qu'on peut situer aux antipodes.

La pianiste brésilienne Michele Agnes est compositrice et improvisatrice.

Nous l'avons découverte sur France Musique il y a deux mois à la faveur d'une pièce Alla Breve jouée par l'Ensemble l'Itinéraire, les Lorca Fragments, et elle nous a conquis par son approche synesthésique de la musique. Michelle Agnes s'intéresse aux anomalies du langage, autant qu'au geste musical et à la musique de la langue !

Face à cette musicienne hyperactive et chercheuse à l'IRCAM à Paris, le beatboxer Beasty, Loïc Palmiste de son vrai nom, qui comme tous les adeptes de cet art vocal pas ordinaire, a plutôt l'habitude du solo ou des constellations vocales. Son univers, c'est le hip hop, le rap, et de plus en plus le jazz !

Ces deux univers auraient pu ne jamais se rencontrer, si la musicienne de la langue et de la parole, Béatrice Sauvageot, n'avait pas fait le lien.

Elle est orthophoniste et a inventé une méthode unique pour aider les dyslexiques et dysorthographiques de tous âges à vaincre la dyslexie et surtout ses effets secondaires (sociaux, psychologiques) par une valorisation des richesses de ce langage particulier.

La musique des mots est l'un des outils de cette valorisation.

Béatrice Sauvageot n'est pas seulement orthophoniste, elle est aussi à sa manière "slameuse". Elle a fait sienne l'inventivité linguistique des Dyslexiques, et mêle ici cette langue réinventée aux vers extraits de Au Pipirite chantant, recueil de Jean Metellus, poète et neurolinguiste haïtien qu'elle a bien connu.

Ensemble, ils ont réfléchi et travaillé autrefois sur la dyslexie. Un livre témoigne de cette collaboration: "Vive la dysléxie"

Le Dysorchestre, est un trio pas comme les autres, qui a "mis en scène" sa performance (la vidéo ci-dessous de Jean-Michel Desprez nous le montre) : au début de la performance, c'est en bleu de travail que Michele Agnes apparaît sur scène, une trousse à outils à la main. Son piano préparé, rempli d'objets divers, est une voiture en panne qu'elle entreprend d'ausculter avant de se lancer pour de vrai dans l'improvisation collective...

Avec ce trio, notre émission s'est ouverte encore plus que d'habitude à l'inconnu : c'était la première fois que ces musiciens jouaient en public, la première fois aussi que le moment d'interview qui suit généralement les improvisations musicales faisait partie intégrante de la musique du trio, à la demande des musiciens !

Le trio se transforme donc parfois en quartet : l'intervieweuse se retrouve musicienne presque malgré elle ...