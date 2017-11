Le Trio Antonin Gerbal, Joël Grip et Pat Thomas en concert A l'Improviste à Radio France

Enregistrement public "A l'improviste" au studio 106 de Radio France Lundi 13 novembre 2017 à 19h : Performance musicale et poétique, avec : « La Marmite infernale » de l’ARFI, et Charles Pennequin, poète performer Entrée libre, mais réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

Le trio ISM, avec Antonin Gerbal (batterie), Joël Grip (contrebasse) et Pat Thomas (piano)

Concert enregistré en public au studio 106 de Radio France le 09 octobre 2017

, © Radio France / Soizic Noël

ISM est l'un des groupes actifs au sien du collectif Umlaut fondé au début des années 2000 par le contrebassiste suédois Joel Grip, que sa soif de rencontres a mené jusqu'à Paris à cette époque. Aujourd'hui, Joel Grip vit à Berlin, du coup le collectif Umlaut a aussi une extension en Allemagne.

Le batteur Antonin Gerbal, lui, fait partie de l'Umlaut français. Dans cette émission, on l'a entendu dans deux autres formations du collectif : Zoor et Peeping Tom.

Le pianiste anglais Pat thomas est un électron libre. Sa rencontre avec les deux jeunes improvisateurs du collectif s'est faite en 2013 à la faveur d'une des éditions du festival Umlaut.

, © Radio France / Soizic Noël

ISM est un mot arabe, qui veut dire Le Nom, mais qui en réalité a beaucoup d'autres significations. C'est le pianiste Pat Thomas qui a eu l'idée de ce nom de groupe pour le trio qu'il forme avec Joel Grip et Antonin Gerbal. ISM lui a semblé une appellation idéale pour un trio qui se joue des esthétiques, des étiquettes. Bien sûr, le trio piano, basse, batterie est très connoté jazz, mais la musique de ISM est beaucoup plus ouverte et aventureuse que cela. Elle est vivante, pleine d'énergie, elle n'entre dans aucune case, sauf celle de l'improvisation !

, © Radio France / Soizic Noël

Le trio ISM a emporté le public d'A l'Improviste dans sa vague sonore, et nous a pris dans ses filets... L'envoûtement est né de l'extrême énergie des trois musiciens.

Chez Pat Thomas, grande figure de l'improvisation anglaise, l'énergie couve même dans les moments d'accalmie. Ce musicien qui a ses origines en Jamaïque est venu au jazz par la radio. Il a improvisé dès la fin des années 1970, a rencontré d'autres musiciens importants de la scène anglaise, parmi eux Phil Minton, Derek Bailey, Tony Oxley et Lol Coxhill. Ce qui frappe, quand on le regarde jouer (merci à Jean-Michel Desprez pour sa vidéo !) ce sont ses mains gigantesques, très fines, détendues, avec un jeu parfois à plat, un peu de percussionniste à la Monk, et des mouvements de mains qui cultivent la symétrie et le miroir...

, © Radio France / Soizic Noël

Petit détail de lutherie : Joel Grip joue sur des cordes en boyaux et avec un archet courbe, un archet baroque en chêne, de quoi affronter le jeu puissant de Pat thomas. Joel Grip reste en cela fidèle à sa quête de transformation progressive des sons et fidèle au préfixe allemand UM qu'on trouve dans tous ses champs d'activité : Umlaut, Umdicht et Umlicht.

Le trio ISM a enregistré un album sur le label Umlaut.

Le titre ne ne donne pas du premier coup : "Nature in its inscrutability strikes back"