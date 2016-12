Le Festival Densités, 23ème édition

Cette émission est dédiée à la mémoire de Jean-Michel Damian, grande voix de France Musique qui nous a quittés la semaine dernière.

Sa grande ouverture d’esprit en faisait un des auditeurs de cette émission.

Une pensée forte donc vers lui ce soir !

« Etrange phénomène que celui de la radio !

Pendant des années, une voix vous parle, vous accompagne, vous instruit, vous amuse, vous éclaire, devient familière, au point de murmurer dans votre oreille sans qu'il soit même nécessaire d'allumer son poste de radio... puis elle disparaît sans crier gare !

La voix de Jean-Michel était une vraie voix de radio : celles qui ont du grain, du caractère.

Elle était espiègle, hédoniste et gourmande, insolente aussi parfois.

Quand j'écoutais Jean-Michel, j'étais sensible, au-delà de la voix, à sa grande ouverture d'esprit, celle d'un amoureux des arts plastiques, de la littérature, et de toutes formes d'expression humaine. Cette ouverture d'esprit lui permettait d'envisager la musique comme une entité indivisible ou l'ancien était éclairé par le moderne, où le moderne se nourrissait de l'ancien, l'occidental par l'oriental, et ce regard de non spécialiste, de généraliste curieux de tout, a laissé des traces profondes en moi. »

Anne Montaron