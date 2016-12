Le Duo "Merleau Ponty" (Jésus Aured et Frédéric Jouanlong) à Radio France en son binaural

**Prochain concert public "A l'improviste" au studio 106 de Radio-France

Le lundi 10 octobre 2016 à 19h :

**SOLO : Will Guthrie (batterie)

**&

« The Sommes Ensemble » : avec Will Guthrie (batterie),** Julien Desprez (guitare)** Pierre-Antoine Badaroux (sax)** et Maxime Petit (basse)

****// Attention : Merci de réserver impérativement vos places sur le site des émissions publiques de France Musique.

Entrée à partir de 18h30 dans le Hall Seine de Radio France //

► La vidéo du concert, enregistrée par Camille Garin :

Le Duo "Merleau Ponty" :

Avec Jésus Aured (accordéon) et Frédéric Jouanlong (voix multiples)

Concert enregistré en public le 12 septembre 2016 au studio 106 de Radio France

≈ Un immense merci à Christian Taillemite, qui nous offre ces superbes photos du duo Merleau Ponty ! ≈

Le duo de Jesus Aured et Frédéric Jouanlong est né il y a une petite année, et a pu bénéficier d’une résidence à Bordeaux pour approfondir ses premières pistes de recherche.

Deux concerts ont suivi cette résidence ; c’est donc tout frais !

A l’Improviste avait très envie de faire connaître ce travail entre écriture et improvisation.

On croit être chez James Joyce, Aperghis, Berio ou Cage, à ceci près que la multiplicité des voix découle du subterfuge de l’électronique.

Le chanteur, Frédéric Jouanlong, qui est aussi l’auteur des textes dits, éructés, chantés, murmurés dispose d’une machine grâce à laquelle il enregistre sa voix en temps réel.

Ce subterfuge lui permet de chanter sur sa propre voix et de la multiplier jusqu’à l’ivresse.

L’accordéoniste Jesus Aured déploie toutes les ressources de son instrument pour se glisser dans cette matière vocale : il la soutient, la contrepointe et ajoute même sa propre voix, celle d’un Basque qui chante par imprégnation, comme on apprend à respirer ou à marcher !

Pourquoi Merleau-Ponty ?

La réponse de Frédéric Jouanlong :

"Merleau Ponty… dans l’idée que notre musique nous soit autant relative en la produisant que pour ceux et celles qui l’écoutent ( et la fondent à nouveau ). J’aime l’idée d’objets ouverts. Interprétables. Résonnants de manière différente pour chacun et chacune. La perception auditive est propre. Ainsi que l’image qu’elle va générer chez l’écoutant. L’écoutant est acteur quand l’objet est ouvert. Donc vibratoire. Le souvenir que j’ai des écrits de Merleau Ponty c’est l’ouverture du monde et la place pour chacun et chacune dans la réception et l’émission."

•

La réponse de Jesus Aured :

"Le Duo Merleau-Ponty c’est la rencontre de deux êtres animés par le désir d'exprimer leur vision intérieure avec une écoute subtile de l'autre pour en faire un troisième objet qui donne à entendre une perception musicale d'un voyage intérieur. Plus j’avance dans ma pratique musicale, et plus le son comme matière vibratoire devient un langage qui change en permanence ma vision intérieure et extérieure. Ce mouvement du dedans au dehors me permet de partager, communiquer et de donner à entendre ce que je veux dire, perçois et ressens profondément. »

•

Cette émission va s’articuler autour du concert du duo Merleau-Ponty et de quelques associations d’idées sonores qui me sont venues en écoutant cette musique. Parmi elles :

Jaap Blonk, Koichi Makigami, Phil Minton, David Moss and Paul Dutton

CD "Five men singing"

Label VICTO

•

Duo de Jaap Blonk et Maja Ratkje

CD 'Majaap'

Label Kontrans

•

Luciano Berio

A - Ronne

par les Swingle II

CD Decca

•

Nuit étoilée - Gau izartsua

solo de Jesus Aured

CD autoproduit

•

► La page dédiée à Merleau Ponty sur le site d'Einstein on the beach

► Le site de Frédéric Jouanlong

► Le site de Jésus Aured

► Le duo Merleau-Ponty