Le Clinamen Trio en concert à Radio France pour "A l'improviste"

L 'émission du jour : le Clinamen Trio Avec Louis-Michel Marion (contrebasse), Jacques Di Donato (clarinette) et Philippe Berger (violon alto) Concert enregistré en public au studio 106 de Radio France le 12 juin 2017

, © Radio France

Clinamen, c’est une façon de décrire la chute et la trajectoire très libre des atomes. On doit cette théorie ou intuition semble-t-il à Lucrèce.

Pour Georges Perec, illustre représentant de l’Oulipo, Clinamen c’est la liberté dans la contrainte. On approche de plus en plus de l’improvisation !

On décrit souvent les improvisateurs comme des électrons libres de la musique.

Le contrebassiste Louis-Michel Marion a trouvé judicieux de nommer le trio qu’il partage avec l’altiste Philippe Berger et le clarinettiste Jacques Di Donato "Clinamen", pour répondre à une invitation de la chorégraphe Aurore Gruel très versée dans la trajectoire des atomes...

Ce trio est né un beau jour de l’année 2008 au CCAM de Vandoeuvre les Nancy et cette naissance résonne aujourd’hui encore plus fortement, depuis que Dominique Répécaud, la tête pensante de cette scène nationale en Lorraine n’est plus.

Cette émission lui est donc dédiée, une fois de plus (de même que les deux précédentes sur le festival Musique Action) !

En bref… Louis Michel Marion est un musicien très actif en Lorraine, au sein de plusieurs ensembles parmi lesquels l’Archipel Nocturne qui explore les intervalles entre écriture et improvisation.

L’altiste Philippe Berger fait d’ailleurs partie de cet ensemble.

Musicien sensible et homme de lettres à ses heures, il a d’abord approché son instrument de façon libertaire avant de plonger dans la partition.

On ne présente plus le clarinettiste Jacques Di Donato, musicien à la croisée des chemins, dont on peut dire qu’il a approché toutes les expressions musicales : le bal, la variété, la musique classique, la musique contemporaine et l’improvisation.

Ces trois-là ont les oreilles grandes ouvertes et se laissent porter par une énergie qui, si elle a un lien au cosmos (atomes, atomes…), est proche aussi du battement de cœur : elle est humaine, et bien humaine !

Retrouvez la musique de Clinamen sur le label Creative Sources !

En plus du concert : un extrait de Du Slavon Glagol Duo de Jacques Di Donato et Xavier Charles, clarinettes Label Khôkhôt !

A NOTER :

100 GUITARES SUR UN BATEAU IVRE

Une création musicale Gilles Laval

LE JEUDI 22 JUIN à 19H00

Place Lazare Goujon, à Villeurbanne , dans le cadre du festival les invités de Villeurbanne

Programmation et présentation du projet

Et

LE DIMANCHE 2 JUILLET à 19H00, Esplanade du Gros Caillou à La Croix Rousse (informations à suivre ultérieurement)