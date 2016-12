Quartet « The Sommes ensemble » à Radio-France

exergue

A l'Improviste a noué au fil des années des liens de fidélité avec la scène nationale de Vandoeuvre les Nancy et avec son directeur artistique Dominique Répécaud, également initiateur du festival Musique Action.

• Crédits : Jean-Léon Pallandre

Le coeur de ce programmateur passionné, courageux, optimiste et battant, a cessé de battre depuis quelques jours.

Sa musique mieux que les mots nous parle de lui ce soir : deux extraits du disque Lumpen Orchestra proposé par le groupe Soixante Etages, une formation symbolique dans le parcours du musicien.

Il y a dans la musique de cet orchestre de chiffons (Lumpen) où Dominique Répécaud est rejoint par Heidi Brouzeng et Bruno Fleurence, un humour, une énergie et une poésie qui sont une belle antidote à la tristesse !

60 Etages a été une aventure au long cours dans la vie de musicien qu'a été Dominique Répécaud en parallèle à ses intensives activités de producteur.

C'est un groupe insolent, impertinent, sans règles, sans pré-détermination, une musique libre comme l'air !

Une musique qui ressemble à ce qu'était Dominique Répécaud !

• Crédits : 33RevPermis

extraits de Lumpen Orchestra / 60 étages

label 33RevPermis

A noter : l'émission du 1er décembre sera consacrée en grande partie à la discographie de Dominique Répécaud et aux labels 33REVPERMIS et Vand'oeuvre

Concert

Concert enregistré en public le 10 octobre 2016 au studio 106 de Radio France

« The Sommes ensemble » :

Pierre-Antoine Badaroux, saxophone alto, Julien Desprez, guitare, Maxime Petit, basse et Will Guthrie, batterie

Le batteur-percussionniste Will Guthrie a réuni autour de lui dans notre studio le 10 octobre les musiciens de son quartet The Sommes ensemble. Ils ont offert au public venu ce jour-là deux improvisations fougueuses, qui n'ont pas grand chose à voir avec la musique jouée par le batteur quelques minutes avant, lors d'une performance solo. C'est une musique qui a du nerf. Elle est délibérément inclassable même si elle a une relation plus ou moins directe au jazz, au rock, à la musique improvisée, à la noise... Elle joue sur la répétition, l'incantation. Elle progresse en faisant semblant de n'en rien faire, et échappe à toute analyse. Ce n'est pas pour déplaire à Will Guthrie, musicien aux oreilles ouvertes, réfractaire aux chapelles, y compris celle de la dite "musique improvisée".

Les musiciens du quartet ont en commun leur appétit musical, leur investissement dans quantités de groupes, de projets, et pour deux d'entre eux (Pierre-Antoine Badaroux et Julien Desprez) l'expérience du collectif (collectifs Umlaut et Coax).

en plus

En écho à ce concert du quartet, A l'Improviste vous propose un extrait d'un album tout neuf paru sur le label Umlaut records. On retrouve sur cet album consacré à la musique de Philip Corner (production des années 1950) le saxophoniste Pierre-Antoine Badaroux, membre de l'ensemble Hodos fondé il y a 8 ans avec le contrebassiste Sébastien Béliah.

Cet ensemble joue la musique de compositeurs qui donnent à chaque musicien une part de responsabilité et de liberté. L'Américain Philip Corner né en 1933, exprit curieux de tout, pianiste, tromboniste et membre de Fluxus fait partie de ces compositeurs.

• Crédits : label Umlaut

Philip Corner, 148 Equal Measures

par P.A. Badaroux, F. Fourneyron, B. Pichard, J. Rühl

album Lifework : A Unity

Ensemble Hodos plays Philip Corner

label Umlaut

le mot de la fin...

C'est la guitare de Dominique Répécaud qui conclut l'émission, en duo avec le saxophoniste Claude Georgel. le disque s'appelle Madame D et c'est l'un des trésors du label Vand'oeuvre. Je crois me souvenir que Dominique Répécaud aimait beaucoup ce disque !

• Crédits : label Vand'oeuvre

Claude Georgel, Madame D.

Miniat. 10

label Vand'oeuvre

CCAM Editions

La bio de Pierre-Antoine Badaroux sur Umlaut et sur Citizen Jazz

Le site de Julien Desprez

Le site de Maxime Petit

Le site de Will Guthrie