le trio du MILESDAVISQUINTET ! en concert pour A l'improviste à Radio France

Concert du Milesdavisquintet !

Avec Valentin Ceccaldi (violoncelle), Xavier Camarasa (piano préparé) et Sylvain Darrifourcq (percussions)

Concert enregistré en public le 10 avril 2017 à Radio France au studio 106

Le nom de groupe MILESDAVISQUINTET ! est une provocation, car ce n’est pas la musique de Miles qui s’est improvisée ce soir-là, mais une musique qui se joue entre héritage du jazz de cette époque et expérimentation, plongée dans la matière sonore !

Le batteur percussionniste Sylvain Darrifourcq s’est associé au violoncelliste Valentin Ceccaldi, partenaire de jeu régulier, et au pianiste Xavier Camarasa pour inventer une musique de texture dont le moteur (et c’est bien de moteur qu’il s’agit) est la polyvitesse, la superposition de tempis et de vitesses différentes. Le résultat est une musique d’horlogerie qu’on a du mal à ne pas projeter inconsciemment sur les images des Temps Modernes de Chaplin, de Metropolis de Fritz Lang ou de l’Homme à la Caméra de Dziga Vertov.

Les Futuristes sont de retour !

Le concept irrigue la musique de ce trio, comme elle sous-tend la recherche de nombreux groupes d’aujourd’hui qui improvisent-écrivent leur musique. L’aspect mécanique de la musique du MILESDAVISQUINTET ! tend à faire disparaître à la fois la personnalité de chaque musicien et son instrument.

Ce qu’on entend, c’est un méta-instrument, une texture qui gronde et grossit comme un fleuve à marée haute.

Au bout d’une vingtaine de minutes, la mer se retire et laisse les galets encore mouillés tout étourdis et chamboulés… Quelle douche !

On ne dompte pas une marée, donc la musique du MILESDAVISQUINTET ! se fait entendre ce soir d’un seul souffle, pour bien décrasser nos oreilles… Ce n’est qu’après l’expérience de cette marée sonore, que les individus musiciens peuvent s’exprimer sur leur credo esthétique.

La diffusion de cette performance (car c’est une performance sur le plan physique !!!!) est suivi par un échange à bâtons rompus devant le public de notre studio le 10 avril, sur fond de musique :

le dernier CD de Sylvain Darrifourcq, Lignes de Crêtes, un album en trio paru sur Clean feed et où il rejoint le clarinettiste Jean-Brice Godet et le contrebassiste Pascal Niggenkemper.

Un immense merci au photographe Christian Taillemite, de Citizen Jazz, pour les photos du concert.

Le CD du MILESDAVISQUINTET

*_Shapin' with_

Paru chez BeCoq Records

*