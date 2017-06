A l’Improviste au Festival Musique Action (2)

Avec Camel Zekri : guitare, Fred Frith : guitare, Gilles Laval : guitare, Ahmad Compaoré : batterie, et Romain Baudoin : vielle à roue

Concert enregistré le 28 Mai 2017 à la Salle des Fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy

Retour sur images !

En 2005, les micros d'A l'Improviste saisissaient sur le vif la rencontre des deux guitaristes Camel Zekri et Fred Frith, une idée de Dominique Répécaud, l'artisan, la tête pensante de Musique Action. Magnifique concert, qu 'A l'Improviste a dans ses archives !

Douze ans plus tard, alors que cette tête pensante a tiré sa révérence, c'est autour de ce même duo de guitares que s'est cristallisé le quintet qui s'est fait entendre le 28 mai dans les murs de CCAM de Vandoeuvre les Nancy.

C'était une idée de Camel Zekri qui voulait retrouver à Musique ActionFred Frith, mais en associant cette fois trois musiciens complices qui avaient déjà joué avec Fred Frith dans d'autres constellations ou qui rêvaient de jouer avec lui : Gilles Laval, Ahmad Compaoré et Romain Baudouin.

L'idée de ce quintet, Dominique Répécaud l'a accueillie avec conviction et bienveillance," les yeux fermés" : il l'a donc inscrite au programme de cette 33ème édition, sans pouvoir imaginer qu'il ne serait pas de la fête.

Pourtant, la musique qui s'est jouée sans lui ce soir-là s'est jouée avec lui du premier au dernier son. D'ailleurs un thème circule tout au long du concert, une mélodie sur les lettres du nom de Dominique Répécaud, D. R.

Cette idée est venue à Fred Frith avant le concert, dans la salle d'attente de l'aéroport !

Tous les musiciens de ce quintet sauf un, Romain Baudoin, nouveau venu à Musique Action, ont un lien fort au festival, au CCAM de Vandoeuvre et à Dominique Répécaud. Camel Zekri, petit fils d'un maître gnawa du Diwan de Biskra en Algérie, a beaucoup joué à Vandoeuvre et a pu voir éclore là nombre de projets.

Il en va de même pour Fred Frith, dont une dizaine de créations a pu voir le jour au CCAM sur vingt ans.

En feuilletant les programmes de Musique Action sur 2005, ont peut lire ces lignes :

" Cette rencontre inédite n'était pas forcément attendue. Elle apparaît maintenant évidente, nécessaire. Pour la guitare d'abord, avec ses problèmes actuels de grammaire ou de vocabulaire (à plat, couchée, préparée), pour la musique ensuite. Avec ces -deux-là, point n'est besoin d'évoquer la musique du monde, mais bien le monde de la musique" (programme de Musique Action 2005)

Dominique Répécaud, lui-même guitariste, savait de quoi il parlait, et quand onze ans plus tard le duo a proposé de s'élargir au quintet, l'idée lui a semblé tout aussi évidente qu'en 2005. C'est de cette évidence-là que nous parle la musique qui s'est improvisée le 28 mai dernier à Vandoeuvre-lès Nancy, autour des deux guitaristes.

En CODA au concert !

De l'affiche de la 33ème édition du festival Musique Action qui reprenait un dessin de Dominique Répécaud (sans doute un autoportrait ?) à ce concert hommage, la figure de Dominique Répécaud était omniprésente sur cette édition spéciale.

Par ailleurs, une revue circulait de mains en mains entre les musiciens et acteurs de Musique Action : un numéro spécial de Revue et Corrigée (responsable de la publication : Barbara Dang), entièrement consacré au musicien, programmateur, producteur et passeur Dominique Répécaud.

Parmi les rédacteurs de ce numéro spécial, Jérôme Noetinger qui évoque pour nous l'esprit de ce numéro.

Pour en savoir plus sur Dominique Répécaud, ses activités multiples, ses engagements, sa musique, ses dessins, ses performances de cycliste (!) ... nous recommandons une visite du site de la revue à l'onglet Dominique Répécaud

Programmation supplémentaire :

"Discordes"

avec Jérôme Noetinger (dispositif électroacoustique) et Aude Romary (violoncelle)

label Vand'oeuvre du CCAM Vandoeuvre lès Nancy

