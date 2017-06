A l’Improviste au Festival Musique Action (1)

Alain Savouret et l’Ensemble Ultim’Asonata

Avec Alain Savouret : musique haut-parlante, Yannick Herpin : clarinette, Violaine Gestalder : saxophone, Noëmie Lapierre : clarinette, Gaspar Hoyos : flûte et Aurélien Pouzet-Robert : hautbois.

Concert enregistré le 28 Mai 2017 dans la Salle des Fêtes de Vandoeuvre-lès-Nancy

Toutes les musiques ont toujours coexisté au CCAM et sur toutes les éditions du festival Musique Action depuis plus de trente ans : les musiques écrites, expérimentales et improvisées.

Dominique Répécaud avait un grand talent pour susciter des rencontres et amener les musiciens sur des territoires nouveaux. Le concert qui va nous occuper ce soir illustre bien ces deux lignes de programmation.

Face à face, Alain Savouret, un compositeur également improvisateur – il a été fondateur et animateur de la Classe d’Improvisation Générative du CNSMD de Paris pendant des années.

De l’autre côté, les cinq musiciens d’un ensemble de musique contemporaine basé à Nancy : l’ensemble Ultim’asonata.

Avec cet ensemble habitué à lire la musique et l’interpréter, Alain Savouret a tenté une expérience assez proche de celle qu’il avait réalisée avec la Marmite Infernale lyonnaise en 2010 : amener les musiciens à l’improvisation libre en passant par quelques stimulations ou incitations pensées par le compositeur : des propositions qui servent de base aux improvisations.

Ultim’asonata a l’habitude de jouer la musique des compositeurs des 20 et 21ème siècle. D’ailleurs c’est une pièce de Tristan Murail, Unanswered Questions, qui se fait entendre en entrée d’émission.

Ultim’asonata par conséquent a ouvert ce concert du 28 mai à Vandoeuvre les Nancy sur des extraits de pièces écrites de Tristan Murail, Pierre Boulez et Giacinto Scelsi (…), pour ensuite partager avec Alain Savouret une partie de concert intitulée Les Inécrites.

Nous sommes dans la salle des Fêtes du CCAM (Centre Culturel André Malraux) le 28 mai 2017.

L’image, la forme qui se dessine sur la scène est celle d’un triple cercle.

Le premier cercle, c’est celui des musiciens du quintette à vent, assez distants les uns des autres.

Autour d’eux le public (c’est le deuxième cercle).

Le troisième cercle est dessiné par les hauts parleurs qui diffusent des ritournelles, des bouts de musique concrète élaborés en amont par les musiciens de l’ensemble Ultim’asonata et Alain Savouret.

Les Inécrites jouées par les cinq musiciens ne sont pas seulement un jeu d’aller - retour entre prédétermination et improvisation. C’est aussi un jeu entre acoustique et électroacoustique.

Déroulement :

1ère partie :

Tristan Murail

Unanswered Questions, pour flûte

par Gaspar Hoyos, flûte

Pierre Boulez

Domaines, pour clarinettes

Par Noémie Lapierre et Yannick Herpin, clarinettes

Giacinto Scelsi

Tre Pezzi pour saxophone (extraits)

Par Violaine Gestalder

2e partie :

"Les Inécrites", proposition d'Alain Savouret pour Ultim'Asonata

Improvisations de l'ensemble autour du "Schème Moteur" original, du Schème Moteur transformé, et autour des pièces originales suivantes d'Alain Savouret :

La balancelle, La paresseuse et La concertante

Le Schème Moteur, axe de la soirée est donné oralement par Alain Savouret : "Ultim'Asonata se compose de Yannick, Noémie, Aurélien, Gaspar, Violaine"

3ème partie (extraits) :

Fernando García (Chili)

"Los Tormentos" pour flûte, hautbois et clarinettes

Par Gaspar Hoyos, flûte, Aurélien Pouzet-Robert, hautbois, et Noémie Lapierre, clarinette

Isang Yun

Piri pour hautbois

Par Aurélien Pouzet-Robert, hautbois

Cette émission se referme sur un hommage à la mémoire de Dominique Répécaud grâce à des témoignages de quelques proches collaborateurs.

Parmi eux, Hugo Roussel, qui a réalisé une installation emblématique dans la galerie du CCAM : 12 guitares électriques disposées en cercle sur des amplis.

Le symbole était là, l’émotion aussi, au moment où le son a jailli des amplis grâce aux manipulations du batteur Anthony Laguerre.

La performance a été saluée par deux minutes d’applaudissements recueillis, moment de communion artistique autour de l’instrument emblématique du musicien Dominique Répécaud : la guitare électrique !

En plus :

