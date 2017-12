A L'improviste au Festival Météo (6ème épisode) avec Alvin Curran

A L'improviste au Festival Météo (6ème épisode)

Alvin Curran, clavier, électronique, shofar

Enregistré le 23 août 2017 au Temple Saint Etienne de Mulhouse

Alvin Curran a été invité pour une carte blanche à Mulhouse, une carte blanche en trois épisodes : un workshop, un concert en trio avec deux anciens comparses de Musica Ettronica Viva (Frederic Rzewski et Richard Teiltelbaum), et un concert en solitaire qui va nous occuper ce soir.

Il est né en 1938. Il a étudié la composition avec Eliott Carter. Il a côtoyé ensuite John Cage et Morton Feldman, et il a fondé à Rome dans les années 1960 l'un des premiers groupes d'improvisation acoustique et électronique. Il a été aussi ami de Scelsi.

Alvin Curran enseigne la composition depuis de longues années, et il sait très bien analyser la situation dans laquelle les musiciens créatifs se trouvent, par rapport d'une part au patrimoine, et d'autre part aux circuits commerciaux de la musique. Il ne fait pas de différence entre le caractère expérimental de sa musique et celle qu'ont imaginée à leur époque des compositeurs comme Bach, Mozart, Schubert ou Beethoven.

Alvin Curran fait partie de ces touche-à-tout, de ces hommes-orchestres dont l'histoire de la musique accouche de temps en temps. Le plus souvent, il est manipulateur d'électronique et pianiste, mais lorsqu'il joue seul, il aime se déplacer avec le shofar, cet instrument à vent de la tradition hébraïque qu'il revisite à sa manière. Le shofar est à l'origine une corne de cerf, mais le jour de son concert au temple Saint Etienne à Mulhouse, Alvin Curran avait apporté une corne d'élan.

Après une première improvisation au shofar, Alvin Curran s'est dirigé vers ses machines (un ordinateur et un clavier électronique), et nous a emportés dans un maelström sonore : une pièce composée dans l'instant intitulée, Endangered Species (Espèces menacées), et qui est née de la combinaison de sons préenregistrés (sonothèque récoltée sur plus de 20 ans...), reliés via l'ordinateur à son clavier électronique.

Alvin Curran : l'homme-orchestre ... La matière est riche, débordante même !

Les plans se superposent. La vie s'y démultiplie. Elle palpite avec une incroyable richesse d'invention. Ces sons, le musicien les a à disposition, et chaque concert, chaque performance est l'occasion d'en offrir une version différente, car les combinaisons sont infinies ...

Musiques en plus, extraites de deux CD :

Alvin Curran

Lost Marbles

Label Tzadik

Alvin Curran

Shofar Rags

label Tzadik

