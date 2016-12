**Prochain concert public "A l'improviste" au studio 106 de Radio-France

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 à 19h

Le trio de Soizic Lebrat (violoncelle), Annette Giesriegl (voix) et Elisabeth Harnik (piano)

&

Le duo de Jocelyn Mienniel (flûte, kalimba) et Sylvain Rifflet (saxophone ténor, clarinette, boîte à musique artisanale)

// Attention : Merci de réserver impérativement vos places sur le site des émissions publiques de France Musique. Entrée libre.

Entrée à partir de 18h30 dans le Hall Seine de Radio France // **

A l’Improviste au Festival Météo (4)

« Der Verboten / der dritte Treffpunkt » avec

Franz Loriot violon alto

Antoine Chessex saxophone

Cédric Piromalli piano

Christian Wolfarth percussions

Enregistré le 27 août 2016 à La Filature de Mulhouse

En Résidence de création 2016

•

Météo entend bien être un moteur de création et favoriser l’éclosion de nouveau talents. Chaque année, le festival propose donc une résidence à un artiste porteur d’un projet jugé innovant.

Cette saison, le festival a donné carte blanche à l’altiste Frantz Loriot, longtemps actif entre Paris et New York, et aujourd’hui installé à Zurich.

Frantz Loriot n’est pas un inconnu à Météo. Il avait déjà été entendu il y a trois ans au sein du trio Baloni, une musique particulièrement raffinée qui avait marqué les mémoires des festivaliers.

Frantz Loriot est aujourd’hui engagé dans un travail au long cours sur le solo et sur un ensemble de groupes et ensembles internationaux à mi -chemin entre musique improvisée, contemporaine, rock ou électronique. Il incarne à lui seul la diversité esthétique du festival Météo !

Entre le mois de mars et le mois de juin derniers, Frantz Loriot et ses partenaires du Treffpunkt ont pu explorer des pistes nouvelles et aussi rencontrer les élèves de la classe Jazz et Musiques improvisées du Conservatoire de Mulhouse. Ces expériences ont beaucoup apporté à la musique qu’ils ont jouée le 27 août dernier !

•

Le point de départ de cette musique c’est l’idée de rencontre, contenue dans le mot allemand Treffpunkt.

L’idée est simple : quatre musiciens de pays et de backgrounds différents se retrouvent dans la passion du son et de l’improvisation.

Ensemble, ils essaient de créer une texture sonore commune.

Der Verboten (avec une faute d’allemand voulu par les musiciens) a axé ses recherches sonores sur la spatialisation du son et le passage sur le temps du concert de l’acoustique à l’amplification.

C’est comme un effet de zoom posé par le microscope, du plus grand au plus petit et vice-versa.

Pour cette raison, et pour mieux apprécier ce passage, leur concert à la Filature de Mulhouse sera diffusé dans son intégralité, sans interruption.

•

Musiques additionnelles :

CD "Fremdenzimmer"

par le trio Baloni (Badenhorst/Loriot/Niggenkemper)

Label clean feed

•

CD "Reflections on an Introspective Path "

solo Frantz Loriot

Label Neither / Nor Records

•

•

► Le site du festival Météo

► Le site de Frantz Loriot

**► Le site de Antoine Chessex

**► La biographie de Cédric Piromalli

► Le site deChristian Wolfarth

CD "Scheer"

Christian Wolfarth, cymbals

Ref Hiddenbell Records

•

