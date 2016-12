**Prochain concert public "A l'improviste" au studio 106 de Radio-France

Le lundi 10 octobre 2016 à 19h :

**SOLO : Will Guthrie (batterie)

**&

« The Sommes Ensemble » : avec Will Guthrie (batterie),** Julien Desprez (guitare)** Pierre-Antoine Badaroux (sax)** et Maxime Petit (basse)

****// Attention : Merci de réserver impérativement vos places sur le site des émissions publiques de France Musique.

Entrée à partir de 18h30 dans le Hall Seine de Radio France //

A l’Improviste au Festival Météo (3)

« Green Dome » avec :

Zeena Parkins, harpes

Ryan Ross Smith piano, synthétiseur

Ryan Sawyer, batterie

Enregistré le 26 août 2016 au Noumatrouff de Mulhouse

Zeena Parkins a été invitée pour la première fois par le festival Météo l'été dernier.

Cette musicienne inventive de la scène new yorkaise déborde de projets tous azimuts.

L'improvisation, le rock, l'avant-garde : Zeena Parkins est partout !

Elle compte parmi ses partenaires de jeu quelques grandes figures de la scène américaine : John Zorn, Anthony Braxton, Fred Frith, Pauline Oliveros, Yoko Ono... et quelques autres. Elle a aussi collaboré pendant deux ans avec la chanteuse Björk.

Pour sa première venue au festival Météo, cette pionnière de la harpe électrique a présenté avec son trio Green Dome "The Lace Project", autrement dit "Projet de dentelle", qui a pour point de jaillissement une collection de fragments de dentelles venues d'un peu partout, d'Ecosse, de Turquie, de Belgique, d'Espagne, d'Italie et de France.

Zeena Parkins les collectionne au fur et à mesure de ses tournées !

"Lace" est une composition pour improvisateurs qui considère la dentelle comme une partition graphique.

Au commencement était une passion ; celle de Zeena Parkins pour le tissu, les vêtements, et cette passion ne date pas d'hier, c'est ce que la musicienne nous raconte entre deux extraits de concert.

"Lace" est un nouveau tournant dans l'activité de compositrice de Zeena Parkins.

Ce projet lui permet de jouer sur les frontières entre écriture et improvisation. La dentelle, la nature des points, les motifs, le maillage, l'entrelacement et la juxtaposition des fils offrent aux musiciens du trio quantités de stratégies musicales et d'improvisation...

Musique additionnelle :

► Extrait de l'album "Phantom Orchard "

Duo de Zeena Parkins et Ikue Mori

Label Mego