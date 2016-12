A l’improviste au Festival Météo (2) : Le trio Hamid Drake / William Parker / Pat Thomas

**Prochain concert public "A l'improviste" au studio 106 de Radio-France

Le lundi 10 octobre 2016 à 19h :

**SOLO : Will Guthrie (batterie)

**&

« The Sommes Ensemble » : avec Will Guthrie (batterie),** Julien Desprez (guitare)** Pierre-Antoine Badaroux (sax)** et Maxime Petit (basse)

****// Attention : Merci de réserver impérativement vos places sur le site des émissions publiques de France Musique.

Entrée à partir de 18h30 dans le Hall Seine de Radio France //

A l’improviste au Festival Météo (2)

Hamid Drake percussions

William Parker contrebasse

& Pat Thomas piano

Enregistré le 27 août 2016 au Noumatrouff de Mulhouse

Un immense merci à Jean-Claude Sarrasin, qui nous offre grâcieusement ses photos prises au festival Météo !

C'est sur le rire du pianiste anglais Pat Thomas que cette émission commence ; un rire particulièrement contagieux, qui a égayé les musiciens et festivaliers pendant plusieurs heures, un rire très vite relayé par ceux de Hamid Drake et William Parker avec lesquels il partage la même philosophie de la vie et la même générosité musicale.

Leur concert en est une belle preuve.Ce concert a beaucoup séduit, envoûté même, le public du festival Météo.

L'humour, la distance ont donc été un mobile de rencontre entre ces trois géants de la free music...

Quelques mots sur ces musiciens :

D'un côté le New Yorkais William Parker, figure emblématique du jazz inventif américain, pas seulement en tant que musicien et fédérateur de projets, mais aussi comme théoricien et écrivain.

Le batteur percussionniste de Chicago Hamid Drake, qui forme avec William Parker l'une des rythmiques américaines les plus redoutables.

Ces deux musiciens, on a la chance de les entendre jouer régulièrement en France, grâce au travail précieux du label RogueArt installé à Paris, et grâce au Bridge, le système de rencontres musicales transatlantiques initiées par Alexandre Pierrepont.

L'Anglais Pat Thomas est venu jouer il y a deux ans grâce au collectif Umlaut, mais c'est surtout à Londres qu'il est actif. Autrefois musicien de la Cie de Derek Bailey, il partage régulièrement l'affiche avec les grandes figures de la scène improvisée anglaise; des Mark Sanders, Phil Minton, Evan Parker ou encore Paul Dunmall...

Cet amateur de piano préparé et d'électroniques a une belle palette de jeu. Il aime jouer sur les timbres, les rythmes, en faisant se rencontrer tous les langages musicaux qui le nourrissent. Il cultive les clusters, la dissonance, et met une certaine malice à destructurer la musique qu'on appelle" jazz".

Il est de toutes façons si polymorphe et polyglotte que chacune de ses apparitions est une surprise !

