A l'improviste au festival Météo, avec BIC (1er épisode)

Reprise des enregistrements publics "A l'improviste" au studio 106 de Radio France Lundi 11 septembre à 19h : Solo Camel Zekri (guitare) Et Trio Isabelle Duthoit (voix, clarinette), Soizic Lebrat (cello), Yuko Oshima (batterie) Entrée libre, mais réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

A l'improviste au Festival Météo, 1er épisode

Avec BIC : Ingebrigt Haker Flaten contrebasse, Julien Desprez guitare, Mette Rasmussen saxophone, Mads Forsby batterie

Concert enregistré le 23 août 2017 au Noumatrouff à Mulhouse

La guitare de Julien Desprez est beaucoup plus qu'un guitare. Elle peut subir plusieurs métamorphoses jusqu'à avoir les sonorités d'une batterie ou d'un orgue. Il se trouve que la guitare a été l'instrument roi de cette édition. Une idée de Fabien Simon, la tête pensante du festival, venu à la musique par la guitare !

Je ne sais pas si Julien Desprez se sent l'âme d'un guitar heroe, mais la musique de son groupe BIC a fait vibrer les adeptes des musiques sauvages, très free, très rock le 23 août à Mulhouse !

Il s'est associé à deux musiciens danois, la saxophoniste Mette Rasmulssen et le batteur Mads Forsby, et à un musicien norvégien, le bassiste Ingebrigt Haker Flaten.

Electron libre échappé du collectif Coax, qu'il a contribué à créer en 2008, Julien Desprez est venu à la musique par le jazz et le rock. Aujourd'hui, il évolue dans des formes libres, formes dans lesquelles son jeu, toujours très physique, tend à brouiller les pistes : virtuosité mais aussi préparations, transformations...

La guitare de Julien Desprez défie l'espace dans lequel elle résonne. Elle cultive les ruptures, les césures, les zébrures.

Julien Desprez pourrait reprendre à son compte la jolie phrase de John Coltrane que Fabien Simon cite dans son éditorial : "I start from one point and go as far as possible".

Les musiciens auxquels il a choisi de s'associer (rencontrés sur des projets de Mats Gustavsson) illustrent bien l'ouverture de parcours de ce musicien improvisateur très voyageur et qui a décidé de pousser loin aussi ses explorations, c'est à dire en dehors de nos frontières !

Extraits du CD "Acapulco"

Julien Desprez, guitare électrique

Editions COAX Records

+ Un immense merci au photographe Jean-Claude Sarrasin, pour les photos des musiciens prises sur place lors du festival, données gracieusement pour notre site !