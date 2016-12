A l’improviste au Festival Météo (1) : Joachim Badenhorst

Reprise des concerts "A l'improviste" en public au studio 106

Le lundi 12 septembre à 19h

DUO Hélène Breschand (Harpe) et Kerwin Rolland (Diffusion sonore)

DUO « Merleau Ponty », avec Jésus Aured (accordéon) et Frédéric Jouanlong (voix multiples)

Références du nouveau générique A l’Improviste (2016) :

"Come back Ella"

Joe Mc Phee, trompette de poche et voix / Jérôme Bourdellon, flûtes

CD "Tango Manhattan "

LABEL Usine 1008

A l’improviste au Festival Météo (1) de Mulhouse

Solo Joachim Badenhorst, clarinette, saxophone

Enregistré le 26 août 2016 à la Chapelle Saint-Jean de Mulhouse

► Le site du festival Météo

Les concerts de la Chapelle sont programmés à la mi-journée et sont suivis par un moment de convivialité partagé entre le public et les musiciens autour d'un verre de blanc !

Le public y vient toujours très nombreux et avec ferveur : on entend rarement une mouche voler !

Joachim Badenhorst - comme tous les musiciens invités à jouer là - a été séduit par le lieu. Pour son concert en solitaire, il avait apporté trois instruments ; clarinette, clarinette basse et saxophone ténor, avec en plus quelques surprises (amplification, looper...).

Le parcours en étoile de ce musicien nomade (il a vécu un moment aux USA et aime changer de ville et de pays régulièrement) lui a permis de visiter en profondeur plusieurs territoires ; le classique, la musique klezmer, le jazz.

Il a fait son miel de toutes ces musiques et s'emploie aujourd'hui à réimaginer les frontières entre improvisation et écriture.

Ce qui a saisi le public de ce concert solo c'est le calme, la sérénité et la concentration avec lesquelles le musicien a évolué d'une musique à l'autre, d'un instrument à l'autre, comme s'il suivait un fil tendu et invisible.

L'acoustique de la chapelle Saint Jean est porteuse et l'a aidé dans cette dramaturgie simple et sans fard.

**► Le site de Joachim Badenhorst**

Extrait diffusé en plus du concert :

"Iron bird" par le Carate Urio Orchestra

Edité chez Klein

=- Retrouvez la musique de Joachim Badenhorst sur le label Klein, le label du musicien élaboré avec sa compagne : un travail artisanal et collectif qui accueille les contributions d'amis (dessins, textes...)

Son travail en solo y est documenté et aussi la musique de son ensemble le Carate Urio Orchestra.