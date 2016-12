A l’Improviste au festival « Jazz à Luz » : Mosaïque sonore

Reprise des concerts "A l'improviste" en public au studio 106

Le lundi 12 septembre à 19h

DUO Hélène Breschand (Harpe) et Kerwin Rolland (Diffusion sonore)

DUO « Merleau Ponty », avec Jésus Aured (accordéon) et Frédéric Jouanlong (voix multiples)

Références du nouveau générique A l’Improviste (2016) :

"Come back Ella"

Joe Mc Phee, trompette de poche et voix / Jérôme Bourdellon, flûtes

CD "Tango Manhattan "

LABEL Usine 1008

A l’Improviste au festival « Jazz à Luz » (26ème édition) :

« Mosaïque sonore » avec la collaboration de Fréquence Luz

► Le site du festival Jazz a Luz

Fréquence Luz (la radio locale)

Jazz à Luz n’est pas un festival comme les autres. D’abord parce qu’il a pour écrin les Hautes Pyrénées et le village de Luz Saint Sauveur : c’est déjà en soi déjà un enchantement !

Ensuite parce que c’est un festival presqu’à 100 pour 100 de plein air. La preuve… la musique de Captain Panda qui se fait entendre en début d’émission et qui a été saisie par mon micro baladeur dans les rues de Luz Saint Sauveur le 13 juillet, le tout premier jour du festival.

C’est à cette fanfare au répertoire original qui croise le hip hop, le jazz et le funk que revenait la fonction d’ouvrir la manifestation, d’emmener le public sur le premier lieu de concert..

Jazz à Luz a 26 ans.

Au micro d’Arnaud, JP Layrac, le directeur artistique du festival, évoque d’entrée le cap des 25 ans et l’idée et renouveler sans cesse la programmation tout en restant fidèle aux principes qui font l’identité de Jazz à Luz.

Cette 26ème édition du festival s’est montrée particulièrement gourmande et riche.

Trois fils rouges l’ont traversée : les Collectifs, les Installations et les Solos.

… et le premier solo a été celui du trombonisteFidel Fourneyron qui s’est fait entendre le 14 juillet dans l’acoustique privilégiée de la Maison de la Vallée.

Fidel Fourneyron s’est lancé dans cette forme de mise à nu qu’est le solo il y a un an, parallèlement à ses implications multiples dans les collectifs Umlaut, l’actuel ONJ, Jukebox et Real Thing de Marc Ducret. Les mélomanes de Luz qui ont été séduits par son solo plus construit qu’improvisé, ont pu rentrer chez eux avec son album solo High Fidelity paru en novembre sur le label Umlaut.

Le festival a aussi offert au tromboniste l’occasion de présenter aux festivaliers la musique de son trio : Un Poco Loco, avec Sébastien Beliah et Geoffroy Gesser, un trio emblématique puisqu’il réunit des musiciens d’un collectif parisien et berlinois particulièrement actif et inventif : le collectif Umlaut.

Voilà pour les premiers moments de la 26ème édition !

Cette mosaïque sonore est fidèle aux trois thématiques de cette édition.

Le thème des installations est illustré par les sonorités des installations de Alex Mendizabal (une forêt de ballons de baudruche) et de Basile Robert : l’Electric Botanique Ensemble.

Le thème des solos par la musique de Fidel Fourneyron, du contrebassiste Pascal Niggenkemper et du violoncelliste Gaspar Claus.

Le thème des collectifs par la musique du Aum Grand Ensemble issu du collectif parisien Onze Heures Onze.

Nous écouterons aussi des extraits de la musique de 7ème Continent, ensemble initié par Gaspar Claus et de Massifs de fleurs, le duo de Frédéric Le Junter et Dominique Répécaud.

Programmation musicale :

High Fidelity / Fidel Fourneyron – label Umlaut

Le 7ème Continent / Talking Trash / compositions de Pascal Niggenkemper - label Clean Feed

Les Massifs de fleurs –T’es pas drône / Frédéric Le Junter et Dominique Répécaud - label Vand’œuvre

L’Ocelle mare / Serpentement, Thomas Bonvalet – label Souterrains Refuges

Look with thine ears / solo de Pascal Niggenkemper - label Clean Feed

Sticks, stones and breaking bones / solo de Will Guthrie - label antboy music lespourricords gaffer records

Silère par le AUM grand Ensemble - label Onze Heure Onze

et des sons saisis sur le vif sur les installations de Basile Robert et Alex Mendizabal