A l'improviste au festival "Jazz a Luz"

Emission enregistrée dans le cadre de la 27ème édition du festival "Jazz à Luz" qui s'est tenu du 12 au 15 juillet 2017, dans les Pyrénées

L’émission d’aujourd’hui a les allures d’une Mosaïque sonore, avec en condensé quelques moments forts de cette édition.

Jazz à Luz a ouvert le 12 juillet sa 27ème édition, édition placée sous le signe de cette phrase d’Aimé Césaire : « L’homme de culture doit être un inventeur d’âmes », une formule qu’on peut interpréter comme une invitation à créer, à inventer en collectif un moment d’échange et d’émotions musicales, en se laissant guidées par une idée forte, la même depuis toutes ces années : « faire le pari de l’étonnement ».

C’est un tout petit micro solitaire qui a pris le pouls de cette édition. Ce micro vous donnera déjà une idée de l’atmosphère exceptionnelle de ce festival d’altitude, faite de convivialité, d’humour, et en même temps de soif de découverte.

Notre mosaïque est aussi nourrie par les interventions de deux animateurs de la radio associative de Luz Saint-Sauveur : Fréquence Luz.

Merci à Arnaut et Terry pour leur collaboration !

Quelques fils rouges :

l’idée de « Jazz en Marche » (toute référence à une actualité politique est pure fantaisie de l’esprit), autrement dit d’excursions dans les villages proches de Luz au rythme de surprises musicales (toutes improvisées) et de performances des deux poètes sonores invités sur cette édition : Sébastien Lespinasse et Anne-Claire Hello. Cette balade nous emmène à Vizos, à Saligos, et à Esquerre.

La voix est la grande ligne de force de cette édition : en plus de la poésie sonore, un texte politique lu par Mélia Bannerman, la voix de Frédéric Jouanlong au sein du duo Merleau-Ponty, les envolées de Benat Achiary en duo avec le sonneur Erwan Keravec, les arrangements fantaisistes de la chanteuse Violaine Lochu ( répertoire juif d’Europe de l’Est et du bassin méditerranéen / duo Animal K), et les voix du duo Poulainjars.

Jazz à Luz, ce sont des espaces naturels - jardins, prés, courettes, chapiteau - et des espaces couverts - la Maison de la Vallée, les Thermes de Luzea avec leur acoustique très réverbérée, les églises de Saligo).

Pour donner aux espaces de convivialité du festival (là où le public est accueilli), le festival sollicite chaque année un collectif aussi sympathique qu’inventif : les Jolly Rogers !

Bonne plongée…

Le site du festival Jazz a Luz

Programmation musicale de l'émission :

Houba Rock’n’Drums (live)

(live) Sweetest Choice ( Sébastien Cirotteau et Benjamin Glibert ) (live)

et ) (live) Daunik Lazro (sol / live))

(sol / live)) Sébastien Lespinasse / Esthétique de la Noyade (live)

/ Esthétique de la Noyade (live) Anne-Claire Hello

Quatuor Machaut / CD (voir détails ci-dessous)

/ CD (voir détails ci-dessous) Mélio Bannerman et Richard Comte / Avec un grand F (live)

et / Avec un grand F (live) Animal K / Violaine Lochu et Marie-Suzanne de Loye (live)

/ et (live) Ametsa / Benat Achiary et Erwan Keravec (live)

/ et (live) Jarawa Projec t (live)

t (live) Poulainjars / Injection (live)

/ Injection (live) Artus / CD

Le CD "Quatuor Machaut"

Quentin Biardeau, Simon Couratier, Francis Lecointe et Gabriel Lemaire : saxophones

REF AYLER RECORDS AYLCD - 147

CD "Innermap"

Richard Comte, guitare

REF COAX RECORDS RAT 018

Discographie sélective :

CD "Le LObe"

(laboratoire musical bouillonnant de 22 improvisateurs, sous la direction de Claire Bergerault)

REF ORKESTRE ORK 011/1

CD "Some other zongs"

Daunik Lazro

REF AYLER RECORDS AYLCD - 123