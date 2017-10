A L'improviste au Festival Crak (1er épisode)

John Tilbury, piano

Eddie Prevost, batterie

Enregistré en l’Eglise Saint Merry à Paris le 23 septembre 2017

La musique du duo anglais John Tilbury / Eddie Prevost appartient justement à un univers qui échappe à toute tentative de classification !

John Tilbury et Eddie Prevost jouent ensemble depuis plus de 35 ans. Le pianiste John Tilbury a rejoint le collectif anglais AMM fondé par le batteur Eddie Prevost et le guitariste Keith Rowe dès la fin des années 1970.

Avant de plonger dans les eaux libératrices de l’improvisation, il jouait surtout de la musique écrite : celle de John Cage, de Cornelius Cardew et surtout de Morton Feldman. Ces musiques d’ailleurs ne l’ont pas quitté depuis.

L’AMM de Londres est un intitulé énigmatique sur lequel les musiciens fondateurs n’ont jamais voulu lever le voile. Le mot d’ordre du collectif par contre a toujours été clair, dès les origines : ce mot d’ordre c’est « recherche sonore », une quête envisagée presque comme une philosophie formulée par Eddie Prevost en ces termes lapidaires : « Nous cherchons des sons, et les réponses qui s’y rattachent, plutôt que d’imaginer ces sons, de les préparer et de les produire ».

Il semblerait que le trio AMM de EddiePrevost, Keith Rowe et John Tilbury ait tenu cette ligne de conduite philosophique, comme d’ailleurs ensuite, après le départ vers d’autres horizons de Keith Rowe, le duo Tilbury / Prevost.

Ce qui caractérise la musique qu’ils ont jouée pour le public du festival Crak le 23 septembre, c’est précisément l’immersion dans le son, avec un art consommé de la fluidité, de la suspension.

Fluidité des grappes de sons éparses qui sortent par moments du piano de John Tilbury et recherches sonores d’Eddie Prevost sur ses cymbales. La recherche sonore se situe chez John Tilbury surtout dans la matière fantomatique du dispositif électroacoustique qui alterne avec le jeu sur le piano. Cette texture, souvent très légère, voire imperceptible, est le souvenir lointain, comme dans un rêve, d’une pièce d’orchestre. Parfois les trois textures de mêlent : celle du piano (grappes mélodiques), celle des sons électroniques diffusés au moyen de haut-parleurs disposés à l’intérieur du piano, et celle des percussions d’Eddie Prevost

Si vous écoutez cette musique au casque …. Vous serez sensible aux deux couches de son et de vie de ce concert : les sons produits par les musiciens au premier plan, et ceux du dehors, car l’Eglise Saint Merry est située au cœur de Paris, près de Beaubourg, dans un quartier très animé. La musique aérienne du duo est réellement venue se superposer en douceur à cette rumeur constante, comme si elle avait voulu lui offrir un contrepoint !

Et puis autre jeu de contraste : l’économie de jeu et donc de gestes des deux musiciens, et leur deux silhouettes peu expansives se détachant sur le chœur si orné, si habité de l’église, car Saint Merry regorge de statues, de tableaux, de stèles, de moulures…

On n’est pas très loin, dans cette économie et ce sens de l’épure, de certaines musiques asiatiques dont John Tilbury se sent d’ailleurs très proche…

Retrouver la musique du duo au CD :

Discrete Moments

John Tilbury, piano préparé

Keith Rowe, guitare préparé

Label Matchless

Musique en plus :

Extrait de E.E. Tension And Circumstance

John Tilbury, piano préparé

Keith Rowe, guitare préparée

label Potlatch

Extrait de Duos for Doris

John Tilbury, piano préparé

Keith Rowe, guitare préparée

label Erstwhile Records

Retrouvez John Tibury dans l'émission Le Cri du Patchwork Mardi 24 octobre

Sur cette 6ème édition, John Tilbury a été sollicité aussi comme compositeur dans le cadre d’une collaboration avec l’ONCEIM, l’orchestre de Frédéric Blondy.

De cette collaboration est née « Sans » une pièce vocale et orchestrale inspirée par le texte éponyme de Samuel Beckett

Clément Lebrun a rencontré pour vous John Tilbury...

"A l'improviste" remercie les photographes Andra Chitimus et Magouka pour les droits grâcieux de leurs photos !