Nouvelles Vagues, Journée de l’Improvisation au CNSM de Lyon

Il est révolu le temps où dans les conservatoires ou écoles de musique on apprenait surtout à jouer des partitions, autrement dit la musique des autres. Les choses ont évolué. Beaucoup de conservatoires proposent aujourd'hui à leurs élèves de renouer avec l'improvisation.

Le CNSMD de Lyon a par exemple son collectif d'improvisation.

C'est une tradition qui remonte à des années en arrière. A l'Improviste avait d'ailleurs déjà rendu visite à ce collectif animé autrefois par le clarinettiste Jacques Di Donato.

Depuis six ans, les guides spirituels de ce collectif sont le clarinettiste Jean-Marc Foltz et le percussionniste Henri-Charles Caget. Avec leurs étudiants, ils se sont retrouvés Salle Varèse au conservatoire pour un concert de compositions instantanées sur le thème de la vague et de l'océan.