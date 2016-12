Jocelyn Mienniel et Sylvain Rifflet enregistré à radio France

Musique de souffle là aussi, un souffle bien humain, produit par des musiciens en chair et en os, mais c'est parfois aussi l'illusion de la machine qui est suggérée par la musique de cet album. Joce Mienniel et Sylvain Rifflet aiment l'univers des machines. La musique qu'ils ont improvisée en duo le 14 novembre nous le dit.

Il est rejoint sur cet album Cinque Terre, par quatre soufflants : Sylvain Rifflet aux clarinettes, Cédric Chatelain, hautbois et cor anglais, Baptiste Germser, cor, et Sophie Bernado au basson.

Cette musique de matière, de souffle, de jeux rythmiques ne nie pas ses influences : celle de la musique répétitive américaine, celle des polyrythmies africaines notamment. Les deux musiciens ont les oreilles qui traînent et s'emploient sans cesse à enrichir leur palette de jeu !

Parfois, en regardant et en écoutant ce jeu de miroir entre les deux tubes de leurs instruments et les deux colonnes d'air des corps en action, j'avais l'image de deux chanteuses inuits qui venaient se superposer ; deux chanteuses dont les chants de gorge et les respirations s'influencent et s'épousent réciproquement.

Le plus souvent, ce jeu d'entrelacement est conclu par un rire, car il s'agit bien d'un jeu.

Pas de rire dans notre studio ... les musiciens sont restés sérieux !

Mais la tension entre leurs deux corps et leurs deux respirations était aussi impressionnante que dans les joutes vocales que j'évoque là.