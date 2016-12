Hélène Breschand et Kerwin Rolland en concert à Radio France, une diffusion en binaural

**Prochain concert public "A l'improviste" au studio 106 de Radio-France LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 à 19h Le trio de Soizic Lebrat (violoncelle), Annette Giesriegl (voix) et Elisabeth Harnik (piano) & Le duo de Jocelyn Mienniel (flûte, kalimba) et Sylvain Rifflet (saxophone ténor, clarinette, boîte à musique artisanale) // Attention : Merci de réserver impérativement vos places sur le site des émissions publiques de France Musique. Entrée libre. Entrée à partir de 18h30 dans le Hall Seine de Radio France //* * **

Duo _* *Hélène Breschand * harpe et *_Kerwin Rolland, diffusion sonore

Enregistré le 12 septembre 2016 au studio 106 de Radio France

*La vidéo du concert *

Un grand merci à Christian Taillemite pour ses photos du concert !

Ils ont une passion commune, celle d'envisager le son comme une vibration active, qui sculpte le vivant.

Ils se sont rencontrés autour d'une performance de la plasticienne Caecilia Tripp, et la musique qu'ils ont proposée au public d'A l'Improviste le 12 septembre dernier est le prolongement naturel de cette première rencontre.

Pour introduire ce concert, rien ne vaut la parole de Kerwin Rolland, musicien autrefois ingénieur spécialisé dans le traitement du signal. Ce qui intéresse Kerwin Rolland dans l'univers des sons c'est d'une part l'acoustique, la résonance du lieu, d'autre part les zones de notre cerveau que les sons inervent, et enfin les émotions que ces sons font jaillir en nous.

Cette entrée en matière une fois faite, il n'y aura qu'à vous glisser dans un fauteuil confortable, poser un casque sur vos oreilles et vous laisser porter et transporter par la musique, car ce concert en duo a été capté en 3D, donc en binaural.

Ce qui vous attend ce soir dans A l'Improviste a toutes les allures d'un voyage !

Hélène Breschand nous a habitués dans A l'Improviste aux métamorphoses de sa harpe, par les effets qu'elle utilise pour enrichir les sonorités de son instrument. Lorsqu'elle improvise en solitaire ou en duo avec le guitariste Jean-François Pauvros par exemple, ces visages protéïformes de la harpe nous mènent très souvent dans un monde onirique, qu'elle cultive et nourrit d'année en année. Ces métamorphoses sont encore pus grandes lorsqu'elle s'associe à des manipulateurs d'électronique : je pense notamment à ses duos anciens avec Wilfreid Wendling et Franck Vigroux. Ce qui change dans le duo tout neuf qu'elle constitue avec Kerwin Rolland c'est l'espace-temps dans lequel s'épanouit la musique. Le voyage sonore qu'ils tissent ensemble prend son temps, explore en douceur, et joue pleinement sur la notion de vibration...

*_*► *_ Le site d'Hélène Breschand

► Le site de Kerwin Rolland

Musique additionnelle :

Hélène Breschand

"Corps à corde"

extrait de son CD solo le "Goût du Sel"

D'Autre Cordes

►* LE COAX FESTIVAL EST DE RETOUR !*

Les 28 & 29 OCTOBRE 2016 au FGO-BARBARA, Paris 18e

