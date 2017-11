Géraldine Keller et Christelle Séry en concert "A l'improviste" à Radio-France

Duo Géraldine Keller (voix, flûte) et Christelle Séry (guitare)

Concert enregistré en public au studio 106 de Radio France le 09 octobre 2017

Emission en direct, présentée par Anne Montaron

Ce duo est tout neuf ! Il a vécu sa première public dans le studio d'A l'Improviste cet automne. Si toutes les premières rencontres se passaient comme ça, même les plus rétifs à l'improvisation deviendraient des adeptes. C'est évident : le courant est passé entre ces deux musiciennes que beaucoup de choses rapprochent : notamment l'ouverture d'esprit, et un parcours en étoile, curieux et gourmand...Christelle Séry et Géraldine Keller jouent toutes sortes de musiques : classique, contemporaine, jazz, musique écrite, musique contemporaine... Elle butinent, mais ne font rien à la légère. Elles sont tout entières dans ce qu'elles jouent !

, © Radio France / Soizic Noël

Dans notre studio, le 9 octobre, deux guitares (une acoustique, une électrique), une flûte traversière - car Géraldine Keller est aussi flûtiste - un dispositif électronique, pour rivaliser avec la guitare électrique, et un petit livre d'Eugène Savitskaya : l'Eté : papillons, ortie, citrons et mouches, paru en 1991 aux éditions La Cécilia. GéraldineKeller s'en empare à l'improviste, au gré de ses humeurs, et des climats générés in situ par les deux musiciennes.

Le dispositif électronique permet à Géraldine Keller de démultiplier sa voix l'envi ! Une voix protéiforme : parfois douce, parfois sauvage et rageuse, voix Rock, voix d'ailleurs, voix-caméléon, en prise avec les mots et les couleurs des sons. La guitare de Christelle Séry répond avec la même fluidité. Parfois c'est elle qui vient chercher la vocalise. Jeu de Ping-Pong, jeu de questions-réponses : l'improvisation une fois encore est une conversation !

L'amour du texte est un des nombreux terrains d'entente entre les deux musiciennes. Christelle Séry a imaginé avec d'autres musiciens (Tania Pividori et Serge Adam) des musiques autour de poèmes de Robert Desnos (je pense à leur album Journal d'une Apparition). Dans le Lousadzak de Claude Tchamitchian, Géraldine Keller de son côté prête sa voix aux verbe intense d' Agota Kristof. Tout récemment, dans un épisode de Creation on Air sur France Culture, elle s'associait à Benat Achiary,Michel Mathieu et deux scientifiques pour évoquer un bestiaire imaginaire de Raphaël Saint-Remy : l*_es Espèces en voie d'Apparition*_ !

https://www.franceculture.fr/emissions/creation\-air/animaux\-en\-voie\-dapparition

, © Radio France / Soizic Noël

Retrouvez l'émission "A l'improviste" avec Daunik Lazro, Géraldine Keller et Benjamin Bondonneau, enregistrée en public le 28 mai 2011