Frédéric Le Junter en concert à Radio France

Prochain enregistrement public "A l'improviste"

Lundi 15 mai à 19h au studio 106 de Radio France

Concert unique, avec le duo :

Françoise Kubler (voix) et Eve Risser (piano préparé)_*

_Réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

Emission du jour :

« Chansons impopulaires » de Frédéric le Junter , voix et homemade instruments

Concert enregistré en public le 13 mars 2017 à Radio France

Il est arrivé de Dunkerque avec une valise remplie d'instruments bricolés, autrement dit homemade. Frédéric Le Junter est un joyeux bricoleur :

Bricoleur d'objets sonores, qu'il faut voir absolument en même temps qu'on les écoute sonner (groove-pas-box, guitare, basse, grosse caisse, moteurs en tout genre, rommelpot...)

Bricoleur de chansons

Bricoleur de jeux de mots

et aussi si l'on veut ... Bricoleur d'illusions.

, © Radio France / Soizic Noël

C'est l'homme-orchestre qui joue de tout à peu près, et de rien vraiment en profondeur, ou de façon orthodoxe. C'est le chanteur du dimanche qui s'est bricolé une voix et ne s'embarrasse pas de considérations techniques. Dans le royaume de Dada, il a sa place assurément !

Sa fantaisie est portée par une poésie et un humanisme à fleur de peau.

Frédéric Le Junter n'a pas fait le conservatoire (ou si peu)... sauf peut-être le conservatoire des poètes, s'il en existe un !

Frédéric Le Junter revisite ce soir pour nous un répertoire qu'il a bricolé au fil des années et qui est aussi mouvant et changeant que les nuages dans le ciel. Ce répertoire, il l'a baptisé "Chansons impopulaires". Il y est question de Société, d'amour, de "pas d'amour" aussi, de politique et de tout un tas de petits travers des humains qui peuplent la planète.

Il y a un peu de nous tous dans ces Chansons impopulaires : un peu de nos lubies, de nos incohérences, de nos tares, de nos monologues, de nos tentatives vaines ...

, © Radio France / Soizic Noël

Agenda de Frédéric Le Junter :

- Résidence au Château de Graves à Sérignac / festival Art en Chartreuse du 2 au 6 mai 2017

- Chansons Impopulaires au festival Bordures de Langon en Bretagne, concert le 24 mai 2017

Le dernier CD de Frédéric Le Junter :

Bateau feu

Label VAND'ŒUVRE Réf VDO 1645

disponible chez Metamkine