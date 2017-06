Françoise Kubler et Eve Risser en concert pour A l'improviste à Radio France

Prochain enregistrement public "A l'improviste" Lundi 12 juin à 19h au studio 106 de Radio France Duo : Xavier Garcia (sampler, traitement laptop) et Lionel Marchetti (magnétophone REVOX à bande magnétique, manipulée en direct) Et Le Clinamen Trio : Avec Louis-Michel Marion (contrebasse), Jacques Di Donato (clarinette) et Philippe Berger (violon alto) Entrée libre, mais réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

Concert de Françoise Kubler, voix et Eve Risser, piano préparé, enregistré en public le 15 mai 2017 au studio 106 de Radio France

On les entend respirer ensemble et donner vie aux sons qui les habitent. Une chose est sûre, la musique qui a jailli ce jour-là dans notre studio avait l’évidence d’une rencontre nécessaire.

Le premier lien entre ces deux musiciennes est géographique d’abord : c’est l’Alsace.

Françoise Kubler vit toujours à Strasbourg, c’est là qu’elle a fondé il y a plus de trente ans avec Armand Angster l’ensemble Accroche Note, inépuisable acteur des musiques qui s’inventent et se créent.

Eve Risser est née à Colmar presque au moment où naissait Accroche-Note et s’est échappée de sa ville natale pour creuser plus loin les chemins de traverse vers lesquels elle se sentait appelée.

Avant de s’installer à Paris, elle étudie à Strasbourg, où bien entendu elle rencontre Françoise Kubler, elle l’écoute dans des contextes divers, s’enthousiasme et pour la voix, et pour la personnalité et pour le parcours de cette vocaliste hors normes.

Pour autant, l’occasion d’improviser en duo ne se présente pas !

Le temps passe…

Aujourd’hui la pianiste Eve Risser a ses propres groupes, son orchestre, fait partie d’un collectif (Umlaut) et ne chôme pas !

Françoise Kubler non plus d’ailleurs …

Les partitions des compositeurs peuplent son atelier, et occupent à la fois sa tête et son corps, car ces partitions, il faut les faire siennes, les incarner, les digérer.

Alors c’est avec un plaisir évident que la chanteuse a accueilli cette échappée en terre improvisée !

