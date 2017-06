Duo Xavier Garcia et Lionel Marchetti, enregistré à Radio France pour "A l'improviste"

DuoXavier Garcia (sampler, traitement laptop) etLionel Marchetti (magnétophone REVOX à bande magnétique, manipulée en direct) Concert enregistré en public au studio 106 de Radio France le 12 juin 2017

La vidéo du concert, enregistrée par Jean-Michel Despres

Le 12 juin dernier dans notre studio, deux musiciens complices dont on pourra découvrir bientôt la musique sur disque ( Machines Lyriques, label Signature / Radio France) : Xavier Garcia, musicien de l'ARFI et compositeur de musique électronique et Lionel Marchetti, performer et compositeur de musique concrète dans la lignée de Pierre Schaeffer,Pierre Henry, Michel Chion et quelques autres ...

, © Radio France / Dimitri Scapolan

De leurs machines (sampler, ordinateur, magnétophone à bande magnétique Revox, micros multiples...) jaillissent des sons qui se répondent et s'influencent mutuellement. ll y a du traitement dans l'air, de la transformation !

, © Radio France

On est en pleine illusion sonore...

Pour capter cette fantasmagorie, notre équipe de son a vu grand. C'est en 3D que le son va vous parvenir si vous mettez un casque sur les oreilles ... Bon voyage !

Pour tous ceux qui pensent que les machines ne sont pas aussi réactives que les instruments de musique, et ne sont donc pas l'outil idéal pour l'improvisation, le jeu réactif et spontané, la musique de ce duo agira peut-être comme un révélateur ! Les machines de ces deux musiciens rompus autant à la musique de studio qu'au live vivent ; elles réagissent et racontent une histoire.

Le plus troublant vient du fait que les sons deux deux musiciens, pourtant différents à la source (numériques d'un côté, analogiques de l'autre) se mélangent et parviennent à brouiller la perception ! C'est comme si on avait eu sur le plateau un méta-instrument, une seule et même machine d'où jaillit une musique extrêmement vivante.

En improvisation, Lionel Marchetti aime parler de la poétique de la "dérive" ; le fait d'embarquer sur le courant sans carte en mains ! Cette dérive, ce voyage, n'a cependant rien d'une errance. C'est une exploration, une façon de creuser un espace-temps et d'en appréhender toutes les richesses, les ressources.

Le voyage aurait pu se poursuivre, mais comme tout voyage, comme toute tranche de vie, il a sa réalité temporelle !

Le concert en binaural sur Nouvoson (à réécouter au casque)

🎧 A propos... quand Lionel Marchetti part en vacances, il emmène toujours avec lui ses micros. C'est sur un extrait d'un cahier sonore de "Adèle et Hadrien, le Livre de Vacances", pièce de musique concrète, que nous refermons cette émission ! (label Ortical Sound)

en plus :

Quatre improvisations

Album Studio / duo Lionel Marchetti et Xavier Garcia

(bandcamp)

L'équipe d' A l'Improviste prend des vacances et va promener ses micros au gré des festivals : en perspective une moisson d'été qui se fera entendre dès septembre prochain !