« Dialogue singulier 2 » avec Sylvain Lemêtre et Thomas Bonvalet au Petit Faucheux de Tours

Prochain enregistrement public "A l'improviste" Lundi 10 avril à 19h au studio 106 de Radio France Solo Gaspar Claus (violoncelle) et le Milesdavisquintet : Avec Valentin Ceccaldi (violoncelle), Xavier Camarasa (piano préparé) et Sylvain Darrifourcq (percussions) Réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France **

Emission du jour : « Dialogue singulier 2 » Avec les musiciens de l’Ensemble Cairn Sylvain Lemêtre, percussions et Thomas Bonvalet, multi-instruments Concert enregistré au Petit Faucheux à Tours le 10 mars 2017

Pourquoi Dialogue Singulier ?

Parce que les deux musiciens ont chacun une approche spécifique de l'univers des sons.

Thomas Bonvalet a un parcours dans le rock et le hardcore. Aujourd'hui, il improvise sa musique. Son instrumentarium est singulier, son approche de l'improvisation aussi !

Sylvain Lemêtre est surtout connu comme interprète des musiques créatives. Il est percussionniste au sein de l'ensemble Cairn, et improvise aussi très régulièrement.

C'est le directeur artistique de Cairn, Jérôme Combier, qui a eu l'idée de ce Dialogue Singulier N°2.

Les Dialogues Singuliers, c'est une série de rencontres destinées à confronter chacun des musiciens de l'Ensemble Cairn - ils sont 12 en tout - à l'univers de l'improvisation. Ces Dialogues Singuliers sont accueillis dans la programmation de deux salles de concert de la région centre : le Petit faucheux à Tours et Le Théâtre d'Orléans.

Pour ces Dialogues singuliers au petit Faucheux, l'équipe artistique privilégie la proximité, l'intimé. Le public est donc sur la scène lui aussi, assis sur des chaises ou lové dans des canapés. Il est aussi acteur de la rencontre entre Thomas Bonvalet et Sylvain Lemêtre !

La partie de la scène occupée par les deux musiciens est bien occupée...

Thomas Bonvalet a apporté tout son bric à brac d'improvisateur bricoleur, des objets et des instruments qu'il amplifie. Son corps tout entier participe à l'action : pieds, mains, bouche. Thomas Bonvalet est une sorte d'homme -orchestre.

De son côté Sylvain Lemêtre est assis derrière sa table de percussions, un établi sonore doté de tiroirs, remplis d'accessoires et d'objets résonants. Sur la table, des peaux, des gongs et des cloches en tout genre...

La série des Dialogues singuliers a été initiée par la rencontre entre la guitariste de Cairn Christelle Séry et le contrebassiste improvisateur Bruno Chevillon et se poursuivra en mai avec le dialogue de la pianiste de Cairn, Caroline Cren, et le claviériste improvisateur Jozef Dumoulin.