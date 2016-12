Das Schloss à l'Atelier du Plateau

C’est le guitariste Guillaume Aknine qui a pris l’initiative de réunir autour de lui dans les murs de ce théâtre de quartier à Paris ces trois musiciens, et d’invoquer Kafka et la situation de tension et de mystère non résolu qui plane sans cesse sur son roman "le Château".

Dans le premier chapitre du Château, Kafka parvient en quelques mots, en quelques phrases, à planter le décor.

Cette efficacité de moyens impressionne beaucoup ce jeune musicien aujourd’hui actif dans de nombreux ensembles (le Ceccaldi Trio, le Tentet de Joëlle Léandre...).

A ses côtés, deux musiciens de cette même génération hyperactive et éclectique : le batteur Julien Loutelier, musicien inventif, adepte de la batterie préparée/augmentée, et le contrebassiste Marco Quaresimin, vénitien devenu parisien, grand lecteur de Kafka et membre du trio Tripes (Coax).

Le quatrième musicien est le soufflant Jean-Luc Cappozzo, figure essentielle de la musique improvisée.