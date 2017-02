Concert Paul Rogers et Santiago Quintans en concert "A l'improviste" à Radio France

Emission en direct :

Concert Paul Rogers (contrebasse) et Santiago Quintans (dispositif électronique), enregistré en public le 9 janvier 2017 à Radio France

C'est un duo relativement neuf : puisque cette session est leur troisième concert. Pour ce Duo, Santiago Quintans pose de côté sa guitare et s'installe derrière une table. Devant lui, un dispositif électronique qui lui permet d'orchestre la matière sonore tumultueuse de Paul Rogers. On a à faire avec Paul Rogers à un contrebassiste hors normes, habité par la musique à cent cinquante pour cent, possédé par l'instrument autant qu'il le possède et le domestique. Cet instrument, c'est une contrebasse faite sur le mesure (c'est une chose familière à ce musicien, lui qui a commencé dans la vie comme charpentier !) : elle est plus petite, plus fine, plus légère que les grand-mères habituelles. Elle a sept cordes et des cordes sympathiques.La contrebasse de Paul Rogers a déjà en soi un potentiel énorme, d'autant qu'elle est jouée avec une virtuosité et un engagement physique hors du commun, mais "augmentée" par l'électronique, elle prend une autre dimension encore. C'est à un maelström sonore que vous invite cette émission !

Deux mots sur les musiciens :

Santiago Quintans a étudié la guitare jazz et la composition aux USA, à l'université de Miami. Son intérêt pour la musique électronique et la musique contemporaine l'a amené ensuite à s'installer à Paris. Il y a développé ses activités de compositeur et de performer en électronique live. Il a aussi été chercheur et enseigne aujourd'hui dans le département Jazz et Musique improvisée au CNSMD de Paris. Il vit dans la ville du Mans, comme Paul Rogers.

Paul Rogers fait partie de ces musiciens qui préfèrent jouer la musique plutôt que d'en parler, surtout devant un micro. Ce soir il évoque très succinctement ses expériences avec l'électronique... Son silence est éloquent ! Pourtant j'ai pris le parti de citer quelques extraits d'une interview qu'il a accordée en 2002 à Philip Gibbs (site anglais Mind your own Music). Il y dévoile ses convictions profondes, ses credos d'improvisation, son parcours, sa rage vis à vis du business de la musique, son amour du travail, de la technique, du dépassement de soi, sa relation à l'auditeur...

A lire absolument !