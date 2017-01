Claudia Solal invite Benoît Delbecq et Guillaume Roy

Enregistrement exceptionnel "A l'improviste" en public au studio 106 le LUNDI 30 JANVIER 2017 à 19h Duo : Lori Freedman, clarinette et Vincent Royer, alto Solo : Marc Ducret, guitare Merci de réserver impérativement vos places sur le site des émissions publiques de Radio-France

Emission A l'improviste du 26 janvier :

Claudia Solal (voix) invite Benoît Delbecq (piano préparé) et Guillaume Roy (alto)

Session enregistrée en public le 12 décembre 2016 à Radio France

Claudia Solal, Benoît Delbecq et Guillaume Roy ont en commun la passion de l'improvisation et des mots.

Guillaume Roy nous l'a montré il y a quelques jours avec l'octuor Les Cachalots, quatre musiciens et quatre comédiens réunis sur scène pour un spectacle, tant visuel que sonore, totalement improvisé et un peu fou.

, © Radio France / Soizic Noël

Benoît Delbecq a fait équipe depuis toujours avec des comédiens (Irène Jacob et Jérôme Kircher notamment) et avec des auteurs (le poète Olivier Cadiot par exemple). La musique des mots lui est familière et influe sur son jeu pianistique.

Quant à Claudia Solal, elle explore depuis plusieurs années l'univers de la chanson, en duo ou à plusieurs (par exemple le trio Eleonora Suite avec Jean Marc Foltz et Régis Huby). Tout récemment, elle s'est associée à Didier Petit et Philippe Foch autour d'un répertoire de l'ailleurs développé autour de textes de différents auteurs sur l'espace.

Et puis Claudia Solal écrit aussi ses propres textes, le plus souvent en anglais. Le jour de notre enregistrement à la radio, elle avait à portée de main un petit carnet rouge qu'elle ouvrait au hasard, "à l'improviste" !

, © Radio France / Soizic Noël

Claudia Solal sait donner aux mots des éclairages toujours changeants. Du parlé au chanté, en passant par une palette toujours renouvelée, de dynamiques, d'intentions, de couleurs. Un spectre aussi étendu que la voix est longue...

La voix de Claudia Solal est parfois concurrencée par le chant de l'alto de Guillaume Roy, qui se veut volontiers lyrique.

Le piano préparé de Benoît Delbecq est un piano caméléon. Il joue plusieurs rôles à la fois dans cette pâte sonore intime et ouvre le champ sur des ailleurs.

, © Radio France / Soizic Noël

Pourtant, tout tourne autour de petits bouts de bois greffés sur les cordes de l'instrument, rien d'autre ! Le contraste entre le matériau brut de ces bouts de bois et le piano à queue est saisissant. On a envie d'en savoir plus sur ces bouts de bois et la relation du pianiste à ses outils !

, © Radio France / Soizic Noël

Musiques additionnelles :

Contact et le Dandy de l'espace

extraites du CD les Voyageurs de l'espace

avec Claudia Solal (voix), Didier Petit (violoncelle/voix) et Philippe Foch (percussions/voix)

Label Buda Musique

coproduction du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) et du GMEM