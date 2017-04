Antonin-Tri Hoang en concert A l'improviste à Radio-France

**Prochain enregistrement public "A l'improviste"

Lundi 10 avril à 19h au studio 106 de Radio France**

Solo Gaspar Claus (violoncelle)

et le Milesdavisquintet :

Valentin Ceccaldi (violoncelle), Xavier Camarasa (piano préparé) et Sylvain Darrifourcq (percussions)

Réservation obligatoire sur le site des émissions publiques de Radio France

L'invité : Antonin-Tri Hoang

Solo : Antonin-Tri Hoang saxophone alto

Concert enregistré en public à Radio France le 13 février 2017

Antonin Tri Hoang

Mysterious

Le solo est en soi déjà une performance.

C'est le cadre idéal pour un musicien pour exprimer, autrement dit faire sortir - au sens anatomique même du terme - toutes ses humeurs, mettre à nu toutes ses obsessions. Comme tous les musiciens, a ses obsessions à lui. Ce qu'il aime en musique, c'est perturber l'écoute de l'auditeur, en fragmentant les idées musicales dont il s'empare. Ce qu'il cultive c'est le jeu de construction et de la déconstruction d'une idée musicale. C'est donc instaurer un rapport au temps très particulier, et c'est jouer sur notre attention. Ces jeux de diffraction sont au cœur de la performance physique à laquelle il s'est livré le mois dernier dans notre studio, et qu'il a baptisée a posteriori "Gohan".

En japonais, Gohan c'est le riz d'accompagnement, le bol de riz nature, sans condiment ni fioriture. Voilà qui en dit long sur l'esprit de ce solo : aller à l'essentiel, sans circonvolution ...

La musique qui a jailli de son saxophone alto ce soir-là était totalement improvisée, mais elle semblait suivre un mini scénario intériorisé.

Son point de départ, lui, était clairement identifiable : c'est Misterioso de Thelonious Monk. Ce thème, il le fait sien ; il l'expose, puis le fragmente, le dissèque même, l'appauvrit, l'ornemente, le triture, dans son langage à lui et sur son instrument le saxophone qu'il triture aussi !

Antonin-Tri Hoang se livre à l'exercice de la variation...

, © Radio France / Soizic Noël

Musique additionnelles

Misterioso de Thelonious Monk

Milt Jackson, vibraphone

Shadow Wilson, batterie

John Simmons, contrebasse

New-York, Juillet 1958 au Five Spot Café

Label : Riverside

Flûtes du Rajasthan

Solo de flûte double pawa, par Kammu Khan

Label : Le Chant du Monde