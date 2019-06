Mixtape compilée par Joseph Ghosn et François Bonnet

de 1' à 7'44"

Mika Vainio"Takaisin" paru chez Touch Records

de 7'44" à 12'35"

Tortoise"Whitewater" paru chez Thrill Jockey

de 12'35" à 15'56"

MSYLMA "Inqirad (Rihab-U Dhakir)" paru chez Halcyon Veil

de 15'56" à 24'13"

Christian Fennesz"Endless Summer" paru chez Editions Mego

de 24'13'' à 32'38"

Elodie"Au Point du Jour" paru chez ideologic Organ

de 32'38" à 37'27"

Julien Neto"V (Rivers)" paru chez Type

de 37'27" à 41'54"

Burial"Claustro / State Forest" paru chez Hyperdub

de 41'54" à 44'34"

Phonophani"Cook Islands" paru chez Rune Grammofon

de 44'34" à 46'15"

Manuel Gottsching"E2-E4" paru chez Inteam GmbH

46'15" à 52'04"

Cluster"Im Süden" paru chez Brain

52'04" à la fin

Julius Eastman "Joy Boy" paru chez Frozen Reeds

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.