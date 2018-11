Actualités, Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

Biographie de Joseph Ghosn

Après avoir été directeur éditorial des éditions digitales du groupe Condé Nast (GQ , Vogue , Glamour ...) et reporter aux Inrockuptibles , Joseph Ghosn, né au Liban en 1971, est aujourd'hui rédacteur en chef d'Obsession , le mensuel du Nouvel Observateur . Musicien à ses heures, il est diplomé de Sciences-Po et d'un DEA commun de Normale Sup et l'EHESS. Il a déjà écrit trois livres : une biographie de Nino Ferrer (Du Noir Au Sud , chez Calmann-Lévy), un essai sur le compositeur La Monte Young (Le Mot et le Reste) et un recueil de ses chroniques BD (Romans Graphiques, 101 propositions de lecture , Le Mot Et Le Reste).

Playlist :

Haruomi HOSONO"Organe Box" de l'album "Omni Sight Seeing" enregistré en 1988-1989 à Showa to Heisei, Tokyo et Paris. Light In The Attic Records

Richard Francis "C-52" de l'album "Combinations 3" chez Senufo Editions

Stereolab & Nurse With Wound"refried Ectoplasm" de l'album "Switch On Volume 2" chez Duophonic

Andrea Neumann & Mads Emil Nielsen"Refound" chez arbitrary records

Francesco Messina"Prati Bagnati Del Monte Analogo" chez Superior Viaduct

Ekin Fil "Maps" chez The Helen Scarsdale Agency

Orquesta De Las Nubes"Tiempo de Espera" de l'album "The Order Of Change" paru chez Music From Memory

Arek Gulbenkoglu "A gift like a hollow vessel" paru chez Penultimate Press

Liens :