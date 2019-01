Actualités, Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn

Bill Orcutt"Neu Bros / OK Phone / Rural Beatles" paru chezFake Estates

Bertüf"Entropiques" paru chez Ecotones

Michele Mercure"A Void Dance" Paru chez Rvgn Int.

Justin Bennett"Maasvlakte" de l'album "Site 2" lien Bandcamp : https://justinbennett.bandcamp.com/album/site-2

Tape Loop Orchestra _"Lead Us" de l'album "Lead us into the light"_ paru chez TLOITC

Jonáš Gruska"Slávnosť" de l'album "Žaburina" paru chez LOM

Entourage "Journey By Water" de l’album Ceremony of Dreams : Studio Sessions & Outtakes, 1972​-​1977 paru chez Tompkins Square

Hilde Marie Holsen"Lazuli" paru chez Hubro , lien site internet : http://www.hildeholsen.com