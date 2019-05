Invitée : Hilde Marie Holsen

Nils Petter Molvær - Dead Indeed (Solid Ether) paru chez ECM 2000

Fe-Mail - Nincompoop (Syklubb fra Haelvete) 2002 paru chez TV5 / 2004 Important Records

Spunk - Hvis En Kantklipper Fikk Lov Til Å Synge (En Aldeles Forferdelig Sykdom) paru chez Rune Gramofon 2005

Kaffe Matthews - Get out more (cd eb + flo) paru chez Annette Works 2003

Kira Kira - Courage walks at Night (Alchemy &Friends) paru chez Time Rleased Sound 2018

Arve Henriksen - Wind and Bow (Strjon) paru chez Rune Gramofon 2008

Bilayer aka Hilde Marie Holsen & Magnus Bugge - Bilayer paru chez Va Fongool

Liens :

Site internet de Hilde Marie Holsen : http://www.hildeholsen.com

Bilayer (Hilde Marie Holsen & Magnus Bugge) : https://www.vafongool.no