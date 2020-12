Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn" Muslimgauze, Mary Lattimore Sonja Tofik

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales

Judith Hamann "Signal Centinela" Peaks paru chez black Truffle

Muslimgauze "Tassili N’ajjer II" AP reworks Muslimgauze vol2, paru chez Staalplaat

Sound Journeys "Switzerland" paru chez Nonclassical

Actress "88" paru sur Bandcamp

Sonja Tofik "Anomi" paru chez Moloton

Mary Lattimore "Sometimes he’s in my dreams" Silver Ladders paru chez Ghostly International

La Nòvia "Maintes Fois"

Global Communication / Chapterhouse "Epsilon Phase" pentamerous metamorphosis paru chez Évolution / Music On Vinyl

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.