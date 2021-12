Emission Spéciale : Année 2001

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, propose une soirée spéciale année 2001, avec Autechre, Ryoji Ikeda, Alva Noto, Christian Fennesz, Mika Vainio .....

Autechre "Eidetic Casein" paru chez Warp

Mika vainio & Alva Noto "Mur" paru chez raster noton

Axel Dörner "Trumpet" paru chez A bruit secret

Ryoji Ikeda "Matrix" paru chez Touch

Ikue Mori "Labyrinth" paru chez Tzadik

Oren Ambarchi "Wednesday paru chez Touch

Fennesz "Endless Summer" paru chez Mego

Basinski "Disintegration loops pt1" paru chez 2062

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Les Inrockuptibles, après avoir été celui de Vanity Fair ainsi que de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.

