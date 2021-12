Actualités : Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn : Olivia Block, Melinda Bronstein, Fujiiiiita .....

Le GRM, et avec la complicité de Joseph Ghosn, proposent une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité des nouveautés discographiques internationales.

Olivia Block - Innocent Passage in the Territorial Sea - 04 En Echelon

Princess Diana of Wales"Still Beach "( extrait de princess Diana of Wales, label a colourful storm)

Jérôme Noetinger & Lionel Fernandez"Mauser Morph" Outer Blanc (Sonoris 2021)

Movietone"Hydra" (extrait de Peel Sessions, label textile)

Philip Samartzis + Eugene Ughetti"Array" 03 Katabatic Winds Pt2

Melinda Bronstein"Love / Anyone" (extrait de In Reverse, label Objects Forever)

Ghédalia Tazartès & Rhys Chatham"Two Men in a Boat " 5 Semaine du bizarre - Acte 1

Fujiiiita"Awa" (extrait de Noiseem, sur le bandcamp de Fujiiiita)

Biographie de Joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Les Inrockuptibles, après avoir été celui de Vanity Fair ainsi que de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.

