Actualités : "Sélection musicale du GRM et de Joseph Ghosn"

Le GRM, avec la complicité de Joseph Ghosn, propose une sélection musicale expérimentale liée à l'actualité et aux nouveautés discographiques internationales.

Horse Lords"Against Gravity" de l'album The Common Task paru chez Northern Spy Records

His Name Is Alive ‎"My Thoughts Are To Thee Dawn" de l'album Return To Never (Home Recordings 1979 - 1986 Vol 2) paru chez Disciples

Stephen O’Malley"Auflösung der Zeit" paru chez Editions Mego

Jon Hassell ‎"Vernal Equinox" paru chez Lovely / Ndeya

Xavier Charles et Bertrand Gauguet"Phonomnèse I" de l'album Spectres paru chez Akousis Records

Beatrice Dillon ‎"Workaround 6" de l'album Workaround paru chez PAN

Clarice Jensen "Metastable" de l'album The Experience of Repetition as Death paru chez 130701 FatCat

Aki Tsuyuko "Through saw rooms" de l'album Room in Commend paru chez Commend Here

Biographie de joseph Ghosn

Directeur de la rédaction de Vanity Fair après avoir été celui de Grazia. Ancien des Inrocks et du Nouvel Obs. Auteur d’essais sur La Monte Young, Sun Ra et le Velvet Undergound. Musicien et co-fondateur du label Scum Yr Earth. Né au Liban, diplômé de Sciences Po Paris et DEA de sciences sociales à l’école normale supérieure et l’ehess.