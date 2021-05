L'Expérimentale du dimanche 02 mai 2021

Aho Ssan est le nom de scène de Niamké Désiré, compositeur électronique parisien, qui crée ses propres instruments numériques. Il collabore régulièrement avec l’IRCAM, a joué au festival Atonal à Berlin en 2019. Son premier album, Simulacrum, signé sur l’excellent label anglais Subtext

Michèle Bokanowski - Rhapsodia - Rhapsodia / Battements solaires - Recollection GRM - 2021

Dalglish - Onair - Dorcha Aigeann - Ge-stell - 2014

Moor Mother - Repeater (feat. Dali de Saint Paul) - Analog Fluids of Sonic Black Holes - Don Giovanni Records - 2019

Paul Jebanasam - depart as | air dx stop ∂ρ/∂ /dt somewhere = +∇⋅(ρ sigma*(y waiting -x) v)=0 ∂ρ/dy/dt for = you x dim - Continuum - Subtext Recordings - 2016

Maria w Horn - Konvektion - Epistasis - Hallow Ground - 2019

Eryck Abecassis & Francisco Meirino - L'Antre - La Gueule du Loup - Fragment Factory - 2017

KMRU - Outro - Simulacrum Remix - Subtext Recordings - (prochainement)

Aho Ssan - Simulacrum III - Simulacrum - Subtext Recordings - 2020

Bandcamp de Aho Ssan :

https://ahossan.bandcamp.com

